NJPW: SANADA anuncia su matrimonio

El luchador japonés y superestrella de New Japan Pro Wrestling, SANADA, dio a conocer que contrajo matrimonio.

► SANADA informó que se casó en primavera

SANADA contrajo matrimonio con Mizuki Kuwahara, ex idol y cantante japonesa, conocida principalmente por haber sido una de las miembros de la primera generación del popular grupo de J-Pop SKE48.

Tras alejarse del mundo de las idols, Kuwahara se enfocó de manera comprometida en el bienestar animal. Trabaja activamente como parte del personal de ⁠»Sakagami-ke», un refugio y santuario de protección para perros y gatos rescatados gestionado por la personalidad televisiva Shinobu Sakagami.

Fue justamente desarrollando actividades de protección animal, que SANADA y Mizuki Kuwahara se conocieron y en medio de ese activismo su amor nació y creció.

El matrimonio de la pareja se hizo público por primera vez en el programa de variedades de Fuji TV «Sakagami Doubutsu Oukoku«, que se emitió el día 26 de junio.

El programa se filmó esta primavera, y cuando Mizuki Kuwahara presentó a SANADA ante la cámara se refirió a él como «el hombre que se ha convertido en mi esposo«, el propio SANADA anunció que se habían casado justo antes de la filmación, diciendo: «Fuimos al ayuntamiento y presentamos nuestra solicitud de registro matrimonial«.

SANADA, quien siente un profundo amor por los animales, ha apoyado el refugio de animales de Sakagami Shinobu, «Sakagami House», que se estableció en la ciudad de Sodegaura, prefectura de Chiba, en abril de 2022, desde sus inicios, y también ha trabajado como gerente del café por un día.

El programa también reveló anécdotas entre bastidores sobre el momento de la propuesta. Cuando le preguntaron sobre la situación en la que comunicó una decisión tan importante, SANADA sonrió con ironía y dijo: «Acababa de despertarme…«.

A la inesperada hora de las 5 de la mañana, reveló un lado torpe de sí mismo que resulta inimaginable dada su actitud serena en el ring, al expresar sus sentimientos con franqueza «sin pensar en nada«.

Además, cuando se le preguntó sobre el atractivo de su nueva pareja, Mizuki Kuwahara, esquivó la pregunta con cierta timidez, diciendo: «¿Qué es? Supongo que me gusta cómo se enfada«, pero su expresión estuvo llena de felicidad durante toda la conversación.

El mismo día, Mizuki Kuwahara también actualizó su cuenta oficial de X, comunicando felizmente a sus fans: «¡Me complace anunciar que me he casado con SANADA !«.

Como muestra de su determinación de apoyar al luchador profesional que se encuentra en medio de feroces batallas, Mizuki Kuwahara escribió: «He recibido ayuda de SANADA, que es tranquilo, amable y siempre positivo, y he tenido muchas experiencias que no habría podido tener por mi cuenta, y siento un vínculo inquebrantable con él«, revelando así su profunda confianza en la naturaleza gentil de SANADA, que es completamente diferente de su personaje en el ring.

También mencionó a los perros y gatos con los que vive, diciendo: «Sobre todo, es una persona rebosante de amor por Tomo-chan y Tango«, destacando la bondad de SANADA dentro de la familia.

Esta pudo ser la causa por la que el luchador estuvo ausente de la empresa por espacio de cinco meses, ya que no hubo ningún anuncio al respecto de su alejamiento.

Llama la atención que en poco tiempo, tres ex integrantes de Los Ingobernables de Japón, EVIL (Takaaki Watanabe), Shingo Takagi y SANADA han optado por la vida en pareja.