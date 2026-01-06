NJPW: SANADA anuncia salida de la empresa, se va de viaje

El luchador japonés SANADA, miembro de House of Torture, insinuó repentinamente que dejará New Japan Pro Wrestling.

► SANADA dio la sorpresa de que tomaría un viaje

Esto sucedió durante la función New Year Dash!! que NJPW presentó en el Ota City General Gymnasium.

SANADA, junto con Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi, de House of Torture, se presentaron en la tercera lucha donde se enfrentaron a HIrooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin.

SANADA apareció con un playera de rejilla, sosteniendo una guitarra con forma de luna, y el críptico mensaje «Goodbye NJPW» se mostró en la valla publicitaria electrónica.

Como de costumbre, HOT convirtió el combate en un caos, y SANADA arrasó luchando fuera del ring y patadas a la ingle, pero al final, el equipo Goto derrotó a Yujiro con un movimiento combinado de tres luchadores, la Doro-Sen (Lights Out de Bishamon y Body Press de Boltin).

Ya en la conferencia tras bambalina, SANADA insinuó repentinamente su salida de NJPW, diciendo: -‘Dejo este ring a partir de hoy… Me voy de viaje’-. Como SANADA suele ser discreto, se desconoce la veracidad de estas palabras, pero el repentino anuncio de su salida, justo un día después de un evento con entradas agotadas en el Tokyo Dome da mucho qué pensar.

La estadía de SANADA con NJPW es de casi diez años y en ese tiempo conquistó en una ocasión del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y varios reinados por equipos.