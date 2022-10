«Rumble on 44th Street» fue el segundo evento que New Japan Pro Wrestling presentó en el Palladium Times Square, en su retorno a NY.

► «Rumble on 44th Street»

Lio Rush hizo una aparición especial tras la segunda lucha y pareció formar una alianza con YOH para el próximo torneo de parejas.

En un sorpresivo encuentro de parejas en triple amenaza, Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) se proclamaron nuevos campeones de Parejas de Peso Abierto Strong, destronando a Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) y a Kevin Knight The DKC. Fue una lucha que se desarrolló a ritmo vertiginoso, pero la labor de equipo de los veteranos MCMG les valió salir con la mano en alto.

Fred Rosser hizo una magistral defensa del Campeonato de Peso Abierto Strong ante Jonathan Greshan. Rosser dio muestra de su resistencia física y una gran inteligencia para contrarrestar los fuertes castigos de Gresham.

Clark Connors regresó a la actividad luchística luego de recuperarse de una hernia en la espalda. En su combate de retorno enfrentó a Minoru Suzuki en una gran lucha de poder a poder. El fiero Suzuki terminó la lucha con su característico movimiento. Ken Shamrock, quien acompañaba a Connors, se acercó a Suzuki y lo felicitó con un efusivo abrazo.

Alex Coughlin subió al ring y anunció su participación en el torneo de parejas, llevando como compañero a un luchador por anunciar.

Mayu Iwatani, el ícono de Stardom, defendió por segunda ocasión el Campeonato Mundial SWA ante una aguerrida KiLynn King. Este evento fue un estupendo escaparate para que Iwatani diera una muestra de la lucha que Stardom desarrolla.

Shingo Takagi volvió a someter a El Phantasmo, en un choque en modalidad hardcore, donde hubo escaleras, sillas, mesas, un palo de kendo, botes de basura metálicos. Takagi estableció pronto su dominio y ya no lo soltó hasta castigar a su rival con un brutal CR-III sobre una silla. De esta forma concluyó esta intensa rivalidad.

En una reñida batalla final, Jay White y Juice Robinson se impusieron a Kazuchika Okada y Eddie Kingston. Destacó el desempeño de éste último, quien hizo el trabajo pesado resistiendo los castigos y triquiñuelas del Bullet Club. Fue un excelente comienzo de rivalidad entre White y Okada de cara a su confrontación para Wrestle Kingdom 17 en enero.

Los resultados completos son:

NJPW «RUMBLE ON 44TH STREET», 28.10.2022

New York City The Palladium Times Square, New York, Estados Unidos

0. Kylie Rae y Tiara James vencieron a Waka Tsukiyama y Mina Shirakawa (12:08) con TKO de Rae sobre

1. SHO y Yujiro Takahashi derrotaron a YOH y Rocky Romero (7:42) con pin de SHO sobre Romero

2. STRONG Openweight Tag Team Titles: Motor City Machine Guns vencieron a Aussie Open (c), Kevin Knight y The DKC (13:42) con The Dirt Bomb de MCMG sobre Knight

3. STRONG Openweight Championship: Fred Rosser (c) derrotó a Jonathan Gresham (14:37) con Emerald Flowsion.

4. Shota Umino, Wheeler Yuta y Homicide vencieron a Team Filthy (Tom Lawlor, Jorel Nelson, Royce Isaacs) (12:15) con un Death Rider de Umino sobre Nelson

5. Minoru Suzuki derrotó a Clark Connors (c/Ken Shamrock) (15:50) con un Gotch Style Piledriver

6. SWA World Title: Mayu Iwatani venció a KiLynn King (11:47) con un Moonsault defendiendo el título

7. New York Street Fight for the KOPW 2022 Trophy: Shingo Takagi (c) derrotó a El Phantasmo (20:59) con CR-III

8. Jay White y Juice Robinson derrotaron a Kazuchika Okada y Eddie Kingston (20:15) con Blade Runner de White sobre Robinson