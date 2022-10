Full Gear verá final de un torneo por ser retador al Campeonato Mundial AEW

Desde la edición de Full Gear de 2020, se ha instalado la tradición de que este PPV albergue el combate decisivo de una justa por situarse como contendiente número uno al Campeonato Mundial AEW, de cara al especial televisivo Winter Is Coming.

En aquel año, Kenny Omega derrotó a «Hangman» Page, para luego vencer al entonces monarca, Jon Moxley. El año pasado, Bryan Danielson se deshizo de Miro, pero fracasó ante «Hangman» Page. Y este 2022, veremos quién da el paso para darle batalla a Moxley, porque ayer, AEW confirmó la realización del torneo de ocho gladiadores.

Aunque por ahora, sólo desvela dos nombres de implicados que se enfrentarán en primera ronda: Ethan Page y Dante Martin. Este último puede decir que ya sabe lo que es luchar por el magno cetro varonil de AEW, cuando chocó contra «Hangman» Page en el episodio de Dynamite del pasado 9 de marzo, saliendo derrotado.

Actualizamos cartel de AEW Full Gear 2022, evento que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey).

The main event of #AEWFullGear is official: #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter LIVE on PPV!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFV7dXS | https://t.co/Y4EcTNNTFI pic.twitter.com/8iqBCndIb1

— All Elite Wrestling (@AEW) October 28, 2022