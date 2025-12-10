NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 8

El Akita Terrsa fue el siguiente escenario donde New Japan Pro Wrestling tocó puerto para la fecha ocho de la «World Tag League 2025«.

► «World Tag League 2025» Día 8

Las acciones comenzaron con Shota Umino y Yuya Uemura enfrentándose a Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer). Umino y Uemura esperaban reponerse luego de las derrotas consecutivas. El dúo logró superar a Zayne y Archer, lo que les permitió sumar cuatro puntos e igualar a sus oponentes en la clasificación.

Los actuales Campeones en Parejas IWGP, OSKAR y Yuto-Ice, han comenzado una racha ganadora. Esta racha se prolongó hasta esta ronda, donde derrotaron a Callum Newman y Great-O-Khan, del United Empire.

La pareja de David Finlay y Hiromu Takahashi se enfrentó a Ren Narita y SANADA. Ambos equipos comenzaron la noche con cuatro puntos, lo que significaba que una victoria de cualquiera de ellos los catapultaría al liderato. Narita y SANADA lograron la victoria, situándose a seis puntos en la cima del Grupo B.

Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr. también buscaban la cima. Se enfrentaron a El Phantasmo e Hiroshi Tanahashi, quienes aún no habían puntuado en el torneo. Sin embargo, mostraron superioridad contra TMDK, consiguiendo sus dos primeras unidades.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 30.11.2025

Akita Terrsa

1,312 Espectadores

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima (6:04) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Murashima.

2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y SHO vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (7:08) cuando SHO coloca espaldas planas a Matsumoto.

3. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato (8:12) con un Seventy Cross de Tsuji sobre Kato.

4. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vencieron a Taichi, Masatora Yasuda y Zane Jay (6:45) con un Crab Hold de Moloney sobre Jay.

5. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura [4] vencieron a Lance Archer y Alex Zayne [4] (14:10) con un Kannuki Suplex Hold de Umino sobre Zayne.

6. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR [4] vencieron a Great-O-Khan y Callum Newman [4] (12:18) cuando OSKAR colocó espaldas planas a O-Khan tras la K.O.B.

7. World Tag League – Grupo B: Ren Narita y SANADA [6] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (14:02) con la Guillotine of Hell de Narita sobre Takahashi.

8. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [2] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] (22:10) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Oiwa.

– World Tag League 2025 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [6]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]

4. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [4]

7. Taichi y Satoshi Kojima [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Ren Narita y SANADA [6]

2. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

-. Lance Archer y Alex Zayne [4]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [4]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [4]

-. Yuto-Ice y OSKAR [4]

8. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [2]