Rating SmackDown 5 de diciembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre LA Knight vs. Gunther.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Carmelo Hayes (***)
  2. Alexa Bliss venció a Kairi Sane (** 1/2)
  3. Jade Cargill venció a Alba Fyre (* 1/2)
  4. FINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a LA Knight (**** 1/2)

► Los números de SmackDown del 5 de diciembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 063 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 142 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,24 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,28 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 6 de diciembre de 2024, atrajo a 1.494.000 espectadores y una audiencia de 0,44 en USA Network. El episodio del 8 de diciembre de 2023 atrajo a 2.384.000 espectadores en FOX.

