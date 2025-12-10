NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 7

La séptima fecha del torneo «World Tag League 2025» se efectuó en el Mutsu Maeda Arena a donde New Japan Pro Wrestling se trasladó.

► «World Tag League 2025» Día 7

El Grupo A volvió a la actividad con cuatro luchas más. War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi) dominaro a House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi) para sumar cuatro puntos.

House Of Torture (Don Fale y EVIL) ligaron su tercer triunfo, ahora ante Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi).

El Desperado y Shuji Ishikawa frenaron a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) acumulando seis unidades.

Yota Tsuji y Gabe Kidd también consiguieron seis tantos tras el buen resultado que obtuvieron sobre Toru Yano y Oleg Boltin. De esta manera tres equipos van liderando el grupo.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 29.11.2025

Mutsu Maeda Arena (Mutsu City General Arena)

1,208 Espectadores

1. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (8:30) con un TACO Driver de Zayne sobre Kato.

2. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (6:59) con un O-Khan-Style Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Nagai.

3. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo (6:16) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Gedo.

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (9:47) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Murashima.

5. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney [4] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (9:55) cuando Takagi colocó espaldas planas a Owens tras un WAR DRAGONS .

6. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (9:17) con la EVIL de EVIL sobre Kojima.

7. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado [6] vencieron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4] (10:35) con un Giant Slam de Ishikawa sobre YOSHI-HASHI.

8. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [6] vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin [4] (16:02) cuando Kidd colocó espaldas planas a Yano tras un WAR BLASTER .

– World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [6]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]

4. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [4]

7. Taichi y Satoshi Kojima [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

-. Lance Archer y Alex Zayne [4]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [4]

-. Ren Narita y SANADA [4]

7. Yuto-Ice y OSKAR [2]

8. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]