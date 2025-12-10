AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 5

Para la quinta fecha de la «Real World Tag League 2025«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Hiroshima Industrial Hall para más duelos de la fase de grupos.

► «Real World Tag League 2025» Día 5

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO derrotaron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan en un choque del Grupo B. La victoria les valió su cuarto punto del torneo.

Finalmente, Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi) lograron su primera victoria, sometiendo a MUSASHI y Seiki Yoshioka.

El choque principal contó con el enfrentamiento entre Ren Ayabe y Jack Talos contra Dan Tamura y Hikaru Sato en el Bloque A. Tamura y Sato buscaban sus dos primeros puntos del torneo, pero, por desgracia, sufrieron una derrota por tercera vez en la misma cantidad de combates de la competencia. Un doble chokeslam a Tamura fue suficiente para liquidarlo, y Ayabe y Talos consiguieron seis puntos empatando en la cima con HAVOC.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 30.11.2025

Hiroshima Industrial Hall East Exhibition Hall

520 Espectadores

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [8] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.

1. Kengo Mashimo venció a Shouta Kofuji (8:09) con un Armlock.

2. Jun Saito, Yuma Anzai y Ryo Inoue vencieron a Kento Miyahara, Davey Boy Smith Jr. y Tsuyoshi Okada (14:32) con un Dying Light de Saito sobre Okada.

3. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] (10:47) con la Huracanrana de HAYATO sobre Kuroshio.

4. Go Shiozaki, Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey vencieron a Hideki Suzuki, Ryuki Honda, Yuko Miyamoto y Seigo Tachibana (12:41) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Tachibana.

5. Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi [2] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] (16:49) con un Narcissist Press de Omori sobre MUSASHI.

6. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [6] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (14:31) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tamura.

– Real World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]

-. Ren Ayabe y Talos [6]

3. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4]

4. Hokuto Omori y Kuma Arashi [2]

5. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]

6. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]

Grupo B:

1. Xyon y Oddyssey [8]

2. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] **

3. Ryuki Honda y Naoya Nomura [4]

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4]

5. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]

6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.

** Gana 2 puntos más tras la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.