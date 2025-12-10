AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 5

Para la quinta fecha de la «Real World Tag League 2025«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Hiroshima Industrial Hall para más duelos de la fase de grupos.
► «Real World Tag League 2025» Día 5
Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO derrotaron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan en un choque del Grupo B. La victoria les valió su cuarto punto del torneo.
Finalmente, Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi) lograron su primera victoria, sometiendo a MUSASHI y Seiki Yoshioka.
El choque principal contó con el enfrentamiento entre Ren Ayabe y Jack Talos contra Dan Tamura y Hikaru Sato en el Bloque A. Tamura y Sato buscaban sus dos primeros puntos del torneo, pero, por desgracia, sufrieron una derrota por tercera vez en la misma cantidad de combates de la competencia. Un doble chokeslam a Tamura fue suficiente para liquidarlo, y Ayabe y Talos consiguieron seis puntos empatando en la cima con HAVOC.
Los resultados completos son:
AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 30.11.2025
Hiroshima Industrial Hall East Exhibition Hall
520 Espectadores
– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [8] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Kengo Mashimo venció a Shouta Kofuji (8:09) con un Armlock.
2. Jun Saito, Yuma Anzai y Ryo Inoue vencieron a Kento Miyahara, Davey Boy Smith Jr. y Tsuyoshi Okada (14:32) con un Dying Light de Saito sobre Okada.
3. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] (10:47) con la Huracanrana de HAYATO sobre Kuroshio.
4. Go Shiozaki, Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey vencieron a Hideki Suzuki, Ryuki Honda, Yuko Miyamoto y Seigo Tachibana (12:41) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Tachibana.
5. Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi [2] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] (16:49) con un Narcissist Press de Omori sobre MUSASHI.
6. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [6] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (14:31) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tamura.
– Real World Tag League – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
-. Ren Ayabe y Talos [6]
3. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4]
4. Hokuto Omori y Kuma Arashi [2]
5. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]
6. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
Grupo B:
1. Xyon y Oddyssey [8]
2. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] **
3. Ryuki Honda y Naoya Nomura [4]
-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4]
5. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *
* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.
** Gana 2 puntos más tras la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.