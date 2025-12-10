AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 5

por

Para la quinta fecha de la «Real World Tag League 2025«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Hiroshima Industrial Hall para más duelos de la fase de grupos.

"Liga de Tag más Fuerte del Mundo 2025" Hiroshima, Sala de Exposiciones del Salón Industrial Este de Hiroshima ~ Presentado por Hiraoka Co., Ltd. ~

► «Real World Tag League 2025» Día 5

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO derrotaron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan en un choque del Grupo B. La victoria les valió su cuarto punto del torneo.

Finalmente, Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi) lograron su primera victoria, sometiendo a MUSASHI y Seiki Yoshioka.

El choque principal contó con el enfrentamiento entre Ren Ayabe y Jack Talos contra Dan Tamura y Hikaru Sato en el Bloque A. Tamura y Sato buscaban sus dos primeros puntos del torneo, pero, por desgracia, sufrieron una derrota por tercera vez en la misma cantidad de combates de la competencia. Un doble chokeslam a Tamura fue suficiente para liquidarlo, y Ayabe y Talos consiguieron seis puntos empatando en la cima con HAVOC.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 30.11.2025 
Hiroshima Industrial Hall East Exhibition Hall
520 Espectadores

Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [8] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Kengo Mashimo venció a Shouta Kofuji (8:09) con un Armlock.
2. Jun Saito, Yuma Anzai y Ryo Inoue vencieron a Kento Miyahara, Davey Boy Smith Jr. y Tsuyoshi Okada (14:32) con un Dying Light de Saito sobre Okada.
3. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] (10:47) con la Huracanrana de HAYATO sobre Kuroshio.
4. Go Shiozaki, Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey vencieron a Hideki Suzuki, Ryuki Honda, Yuko Miyamoto y Seigo Tachibana (12:41) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Tachibana.
5. Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi [2] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] (16:49) con un Narcissist Press de Omori sobre MUSASHI.
6. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [6] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (14:31) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tamura.

– Real World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
-. Ren Ayabe y Talos [6]
3. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4]
4. Hokuto Omori y Kuma Arashi [2]
5. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]
6. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]

Grupo B:
1. Xyon y Oddyssey [8]
2. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] **
3. Ryuki Honda y Naoya Nomura [4]
-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4]
5. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.

** Gana 2 puntos más tras la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos