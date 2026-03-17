NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Newman y Goto clasifican

La séptima fecha de la «New Japan Cup 2026» tuvo lugar en Kanaoka, a donde New Japan Pro Wrestling llegó para dos luchas más de la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2026» Día 7

En el duelo semifinl, Hartley Jackson usó su fran fortaleza para lanzar a Callum Newman en múltiples ocasiones. Jackson finalmente cayó víctima del Príncipe de la Velocidad después de que Newman lograra conectar su remate Excalibur sobre Big Jag tras una distracción de Zane Jay.

Hirouki Goto y Jake Lee se enfrentaron en el combate principal para determinar quién avanzaría a los cuartos de final para medirse con Callum Newman. Goto finalmente se alzó con la victoria tras aplicar el GTR a Lee en poco más de 15 minutos

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 13.03.2026

Kanaoka Park Gymnasium

800 Espectadores

1. Yujiro Takahashi y Chase Owens vencieron a Shota Umino y Masatora Yasuda (5:55) con un Last Testament de Owens sobre Yasuda.

2. Zack Sabre Jr.. Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vencieron a YOSHI-HASHI, Satoshi Kojima y Tatsuya Matsumoto (10:01) con un German Suplex Hold de Fujita sobre Matsumoto.

3. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Ren Narita, Don Fale y Yoshinobu Kanemaru (8:05) con un Inside Cradle de Yano sobre Kanemaru.

4. Shingo Takagi y Drilla Moloney vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (9:41) cuando Moloney colocó espaldas planas a Honma tras WAR DRAGONS .

5. HENARE, Great-O-Khan, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zayn Jay vencieron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, OSKAR, Gedo y Daiki Nagai (12:07) con la BITE THE DUST de Young sobre Nagai.

6. New Japan Cup – Round 2: Callum Newman venció a Hartley Jackson (14:40) con la Excalibur.

7. New Japan Cup – Round 2: Hirooki Goto venció a Jake Lee (15:12) con un GTR.