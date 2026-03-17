Dragon Gate: Resultados «Jagai Tensho» Gajadokuro tuvo función

«Jagai Tensho» fue el nombre del evento especial que Dragon Gate y la facción Gajadokuro presentaron en el Shinjuku FACE de Tokio.

► «Jagai Tensho»

Los integrantes de la facción eligieron a sus rivales para cada duelo que sostuvieron, incluso si eran de otras empresas.

ISHIN eligió medirse con Masato Tanaka de Zero1 en una intensa refriega de poder a poder que terminó llevándose el veterano Tanaka.

En el turno semifinal, Yuma Anzai, la superestrella de AJPW se enfrentó al joven sensación de Gajadokuro, Yoshiki Kato. La batalla fue de gran intensidad, pero la balanza se inclinó del lado de Anzai.

En el turno principal, los seis integrantes de Gajadokuro: Madoka Kikuta, KAI, Yoshiki Kato, Jason Lee, ISHIN y Kota Minoura se enfrentaron en una campal para definir al siguiente retador al Campeonato Open the Dream Gate, en poder de Kikuta. Tras irse eliminando, KAI fue el ganador. La lucha tendrá lugar el 6 de abril en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Dragon Gate/Gajadokuro Produce «JAGAI TENSHO», 13.03.2026

Shinjuku FACE

450 Espectadores

1. Minoura y Lee Produce Match: MAO y Yukio Naya vencieron a Kota Minoura y Jason Lee (12:13) con un Sekaiichi no Backdrop de Naya sobre Lee.

2. BIGBOSS Shimizu Produce Match: Madoka Kikuta venció a Jiro Shinbashi (0:08) con la Bicycle Kick.

2a. Handicap Match: Madoka Kikuta venció a Munenori Sawa y Jiro Shinbashi (8:02) con una Double Butt Bomb.

3. ISHIN y Yoshiki Kato Produce Match: KAI, Shuji Kondo y Manabu Soya vencieron a Poison Sawada JULIE, Kuroshio TOKYO Japan y Black Menso~re (9:55) con un Meteor Impact de KAI sobre Menso-re.

4. KAI Produce Match: Masato Tanaka venció a ISHIN (12:20) con un Sliding D.

5. Madoka Kikuta Produce Match: Yuma Anzai venció a Yoshiki Kato (16:18) con un Gimlet.

6. Open The Dream Gate Title Next Challenger Decision Battle Royal ~ Gajumble: KAI venció a Madoka Kikuta con un Honke-Konin Gannosuke Clutch (7:08). Orden de Eliminación: Yoshiki Kato, Jason Lee, Kota Minoura, ISHIN y Madoka Kikuta.