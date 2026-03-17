Cuando dos meses atrás analicé los datos de seguimiento televisivo logrados por TNA Thursday Night iMPACT! con su segunda entrega sobre AMC, expuse cómo aún lucía demasiado venturoso concluir que el programa congregaría regularmente 170 mil espectadores cada jueves. Pues bien, parece que mis previsiones eran demasiado conservadoras.

El pasado jueves, con su última entrega de iMPACT! hasta el momento, TNA volvió a incrementar su número de televidentes hasta los 259 mil de media, 10 mil más que en la edición anterior, situándose por séptima semana consecutiva por encima de los 200 mil. Únicamente las dos primeras ediciones se situaron por debajo, poniendo de manifiesto una progresividad muy poco habitual, como ya he comentado, para los shows luchísticos que se emiten en televisión. Mientras, iMPACT! mantuvo el mismo rating de siete días atrás, 0.04, registro más repetido en su «AMC Era».

Tal vez el hecho de que TNA lleve ya varias semanas concretando y vendiendo muy bien durante cada episodio lo que veremos en el siguiente juegue su papel aquí, cosa que no supo hacer en los primeros capítulos. Amén, claro está, de cierta mejora del producto, o quién sabe, el efecto Ricky Sosa.

► TNA Thursday Night iMPACT! #10: cartel anunciado

Seguidamente, todo lo hecho oficial por TNA para el iMPACT! de este jueves, grabado el 6 de marzo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU).