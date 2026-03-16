NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Narita y Boltin clasifican

Sigue en curso el torneo de New Japan Pro Wrestling, «New Japan Cup 2026«, que en su sexta fecha siguió con los duelos de la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2026»

Satoshi Kojima enfrentó al campeón de Peso Abierto NEVER, Ren Narita, en la segunda ronda. Una vez más, House of Torture causó estragos para ayudar a su compañero de equipo a avanzar. Lo peor fue cuando Don Fale lanzó a Kojima contra una mesa, causándole graves daños que permitieron a Narita alzarse con la victoria.

En el evento principal Oleg Boltin chocó contra HENARE. Como era de esperar fue un combate entre dos gigantes, tanto HENARE como Boltin demostraron su gran fortaleza física, pero mostrando coraje, el kazajo logró el triunfo.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 12.03.2026

Takamatsu City General Gymnasium

702 Espectadores

1. Yuto-Ice y OSCAR venció a vencieron a Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru (6:24) con la Cruella de Yuto sobre Kanemaru.

2. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vencieron a Drilla Moloney y Daiki Nagai (7:04) con un Front Necklock de Sabre sobre Nagai.

3. Shota Umino, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Yujiro Takahashi, Don Fale y Dick Togo (6:29) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.

4. Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Callum Newman y Zane Jay (5:35) con un Crab Hold de Fujita sobre Jay.

5. Jake Lee, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:11) con un BITE THE DUST de Young sobre Matsumoto.

6. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (10:16) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Honma tras un Dragon Soul Blaster.

7. New Japan Cup – Round 2: Ren Narita venció a Satoshi Kojima (12:06) con un Double Cross.

8. New Japan Cup – Round 2: Oleg Boltin venció a HENARE (22:11) con la Kamikaze.