NJPW: Oleg Boltin causa baja por lesión

El luchador kazajo de New Japan Pro Wrestling, Oleg Boltin, causó baja de los eventos de la empresa por una lesión.

► Oleg Boltin se encuentra lesionado

Fue la empresa del león la que se encargó de comunicar que Oleg Boltin hará un alto de sus actividades luchísticas por una lesión en el codo. Esta se ocasionó durante el evento Ignition to Dominion.

En dicha función, Oleg Boltin hizo equipo con Aaron Wolf y Tiger Mask para doblegar a House Of Torture (Dick Togo, Ren Narita y Yujiro Takahashi) tras una dura refriega donde los de Hontai tuvieron que sobreponerse a las triquiñuelas de HOT.

Boltin ya había tenido molestias en el hombro y brazo izquierdo, razón por la que luchó con un vendaje para el dolor. Pero al finalizar la lucha fue atacado junto con sus compañeros de equipo por HOT por lo que su codo se lastimó aún más.

En su comunicado, NJPW señaló:

Oleg Boltin se perderá el resto de la gira debido a una lesión en el codo izquierdo. Les informamos que aún no se ha determinado la fecha de su regreso. Pedimos disculpas a todos los que esperaban ver luchar a Boltin. Agradecemos su comprensión.

Oleg Boltin es el actual Campeón de Peso Abierto Strong. Es ex luchador de estilo libre, deporte que practicó en su natal Ridder, Kazajistán. Luego de una brillante carrera como amateur, que incluyó una medalla de oro en el Campeonato Asiático de 2021, Boltin se retiró de la lucha amateur en 2022 para dedicarse a la lucha libre profesional.