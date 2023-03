NJPW: “New Japan Cup 2023” Lista la gran final

New Japan Pro Wrestling llegó al G Messe Gunma de Takasaki para la penúltima fecha del torneo “New Japan Cup 2023”.

► “New Japan Cup 2023” Día 11

Shingo Takagi y BUSHI se unieron contra el equipo de Great-O-Khan y Aaron Henare de United Empire. La lucha se centró en el duelo entre Takagi y Henare, que se enfrentaron en la primera ronda del torneo, pero quedaron varios pendientes. Al final del juego, Henare capturó a BUSHI con un Ultimate, y O-Khan sometió a Takagi con un Ozora Subaru Sheep Killer para dar el triunfo a su equipo. Después del encuentro, Aaron Henare desafió a Shingo Takagi a un combate por el título KOPW 2023.

Tama Tonga contra David Finlay fue la primera semifinal de la New Japan Cup. Contra los ataques violentos de Finlay, Tama no retrocedió y se defendió con todo. Al final de la acalorada batalla, los dos luchadores hicieron intercambio de golpes y Tonga intentó Gun Stun pero Finlay lo esquivó y reirtió con Trash Panda para acceder a la gran final por primera vez en su carrera.

En l a lucha estelar, se enfrentaron SANADA y Mark Davis. SANADA apareció con los miembros de Just 5 Guys. Davis, con una complexión física mayor arrinconó con poderosos ataques a su rival, pero SANADA también buscó el momento oportuno para contra atacar. Pero Davis se lanzó con ataques veloces. Fue una lucha dura para SANADA, pero cuando escapó del Waterslide de Davis, respondió con un letal Modified DDT para convertirse en el segundo finalista.

Así quedó definida la gran final, que será entre David Finlay y SANADA.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 19.03.2023

G Messe Gunma

Asistencia; 1,396 Espectadores

1. Shota Umino y Oskar Leube vencieron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (11:05) con un STF de Umino sobre Fujita.

2. KENTA, Chase Owens y El Phantasmo derrotaron a Tomohiro Ishii, Toru Yano y Ryohei Oiwa (8:48) con un Crucifix Hold de Phantasmo sobre Oiwa.

3. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo vencieron a Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado y Ryusuke Taguchi (12:02) cuando SHO colocó espaldas planas a Taguchi.

4. Kyle Fletcher y Jeff Cobb derrotaron a YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (11:18) con la Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

5. Great-O-Khan y Aaron Henare vencieron a Shingo Takagi y BUSHI (11:01) con la Ultima de Henare sobre BUSHI.

6. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi derrotaron a YOH y Lio Rush (10:45) con la Destino de Naito sobre YOH.

7. New Japan Cup – Semifinal: David Finlay venció a Tama Tonga (18:47) con un Trash Panda.

8. New Japan Cup – Semifinal: SANADA derrotó a Mark Davis (13:30) con un Modified DDT.