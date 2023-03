DDT: Cartel “Judgement 2023” Hino vs Naya

DDT Pro Wrestling tiene listo su magno cartel para “Judgement 2023”, su espectacular función del 26 aniversario de su fundación, que se realizará el Tokyo Korakuen Hall.

► “Judgement 2023”

Serán cinco luchas de campeonatos, más varios duelos especiales, los que integran este cartel de 15 luchas. Se tiene contemplado que el evento tenga una duración de cinco horas.

Desde septiembre de 2022, el Campeonato O-40 se encuentra vacante y tras varios incidentes, serán Makoto Oishi, Gorgeous Matsuno y el político Shinichiro Kawamatsu quienes se enfrenten para adjudicarse el cetro.

Jun Akiyama expondrá por cuarta ocasión el Campeonato Extremo DDT, contra Kotaro Suzuki, el más reciente ingreso a Burning.

Konosuke Takeshita quien ha permanecido más de diez años en la empresa, es el único que no ha luchado uno a uno con su jefe Sanshiro Takagi. Por ello considera que es importante sostener ese duelo en esta función en especial.

Yuki Ueno sostendrá un mano a mano especial con Samuray del Sol. Ueno se dijo honrado de enfrentar a una superestrella internacional, mientras que el enmascarado señaló que el único lugar que no ha conquistado es Japón.

Naruki Doi expondrá el Campeonato Universal DDT por segunda ocasión, enfrentando a Tetsuya Endo. Éste último está realineando su carrera y quiere apoderarse de este cetro para viajar a Estados Unidos como monarca, el mismo país donde ganó el Campeonato de Peso Abierto KO-D por primera ocasión.

ShunMAO como Kazusada Higuchi acordaron hacer que la lucha por el Campeonato de Parejas KO-D, en modalidad donde las caídas cuenten en cualquier lugar.

El flamante monarca de Peso Abierto KO-D, Yuji Hino, sostendrá la primera defensa de su segundo reinado enfrentando a Yukio Naya, quien busca su primer oro individual.

El cartel completo queda así:

DDT “JUDGEMENT 2023 ~ LONGEST 5 HOUR SPECIAL IN KORAKUEN HISTORY”, 21.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

0. Ilusion y El Unicorn DDTeeeen!! Graduation Match: Ilusion y Munetatsu Nakamura vs. El Unicorn y Raimu Imai

1. Yuya Koroku y Yuki Ishida vs. Toi Kojima y Kazuma Sumi.

2. Kazuki Hirata Debut 13th Anniversary Match: Kazuki Hirata y Yoshihiko vs. Keisuke Ishii y Soma Takao.

3. O-40 Title – 3 Way Match: Makoto Oishi vs. Gorgeous Matsuno vs. Shinichiro Kawamatsu.

4. Pheromones vs Pheromones Subjugation Army All Out Battle: Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dieno, Yumehito “Fantastic” Imanari y Koju “Shining Ball” Takeda vs. Akito, Toru Owashi, Hiroshi Yamato y Yusuke Okada.

5. Special Tag Match: Super Sasadango Machine y Antonio Honda vs. Super Powerhouse Tag Team.

6. Saki Akai Debut 10th Anniversary Match Vol 1.: Masahiro Takanashi vs. Saki Akai

7. HARASHIMA y Keigo Nakamura vs. Yukio Sakaguchi y Hideki Okatani.

8. Special Single Match: Hikaru Machida vs. Takeshi Masada.

9. Special 6-Man Tag Match ~ CHARISMA RETURNS!: Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON vs. Chris Brookes, Drew Parker y Hagane Shinno.

10. DDT Extreme Title – Regular Pro Wrestling Rules: Jun Akiyama (c) vs. Kotaro Suzuki.

11. DDT 26th Anniversary Special Single Match: Sanshiro Takagi vs. Konosuke Takeshita.

12. International Special Single Match: Samuray Del Sol vs. Yuki Ueno

13. DDT Universal Title: Naruki Doi (c) vs. Tetsuya Endo.

14. KO-D Tag Team Titles – Falls Count Anywhere Match: MAO y Shunma Katsumata (c) vs. Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu.

15. KO-D Openweight Title: Yuji Hino (c) vs. Yukio Naya