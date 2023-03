El Act City Hamamatsu fue la sede para la décima jornada del torneo “New Japan Cup 2023” de New Japan Pro Wrestling.

Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOH y Lio Rush se impusieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI. Al principio, SANADA estaba programado para participar con L.I.J, pero después de anunciar que abandonaría a la agrupación, el cartel cambió repentinamente y BUSHI ocupó su lugar. En la recta final del duelo, Takagi y BUSHI atacaron a Ishii, pero este sobrevivió y se fue sobre BUSHI, sometiéndolo con un Vertical Brainbuster.

En la primera lucha de cuartos de final de la jornada, Shota Umino y David Finlay se enfrentaron; Umino comenzó con una ofensiva violenta, pero Finlay respondió de la misma manera. Los dos se atacaban sin cesar. Conforme se aproximaba el final del encuentro, Umino y Finlay se debatieron en una batalla de Death Rider y Trash Panda. Al final, Finlay explotó un Trash Panda y pudo doblegar a su rival.

Cerrando la fase de cuartos de final, Hirooki Goto se midió contra Tama Tonga. Si bien todo inició con un pausado intercambio, éste fue aumentando de intensidad. Goto mostró lo mejor de su arsenal pero Tama Tonga también respondió. Goto preparó el GTR pero Tama Tonga lo esquivó con un cabezazo y contragolpeó con un Gun Stun.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 18.03.2023

Act City Hamamatsu

Asistencia: 1,101 Espectadores

1. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vencieron a Ryohei Oiwa y Oskar Leube (10:46) con un Reverse Cradle de Fujita sobre Oiwa.

2. Kyle Fletcher y Aaron Henare derrotaron a YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (10:05) con un Streets of Rage de Henare sobre Honma.

3. Minoru Suzuki, Ren Narita y El Desperado vencieron a KENTA, Chase Owens y El Phantasmo (7:49) cuando KENTA fue descalifiucado.

4. Great-O-Khan, Mark Davis y Jeff Cobb derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo Ozora (9:51) con un Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Togo.

5. Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOH y Lio Rush vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:30) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre BUSHI.

6. New Japan Cup – Cuartos de Final: David Finlay derrotó a Shota Umino (17:50) con un Trash Panda.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: Tama Tonga venció a Hirooki Goto (14:38) con un Gun Stun.