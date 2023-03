NJPW: Cartel “New Japan Cup 2023” Gran Final

El Aore Nagaoka de Niigata será el escenario desde donde New Japan Pro Wrestling presentará la gran final del torneo “New Japan Cup 2023”.

► “New Japan Cup 2023” Gran Final

Bishamon (YOSHI-HASHI y Hirooki Goto) harán alianza con Kazuchika Okada para hacer frente a United Empire, integrado por Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) y Jeff Cobb.

Hiromu Takahashi expondrá por segunda ocasión en su quinto reinado el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra Lio Rush.

En la lucha estelar de la noche, SANADA de Just 5 Guys se medirá contra David Finlay del Bullet Club, para determinar al ganador de la competencia, que se hará acreedor de la copa y el derecho a enfrentar a Kazuchika Okada por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en Sakura Genesis.

El cartel completo queda así:

NJPW, 21.03.2023

Aore Nagaoka

1. Hiroshi Tanahashi y Yuto Nakashima vs. DOUKI y Taichi

2. Ryohei Oiwa y Shota Umino vs. Kosei Fujita y Zack Sabre Jr.

3. Tomoaki Honma, Tomohiro Ishii y Tama Tonga vs. El Phantasmo, Chase Owens y KENTA

4. Rysuke Taguchi, Toru Yano, Ren Narita y El Desperado vs. Dick Togo, SHO, Yujiro Takahashi y EVIL

5. Shingo Takagi y Tetsuya Naito vs. Aaron Henare y Great-O-Khan

6. YOSHI-HASHI, Hirooki Goto y Kazuchika Okada vs. Jeff Cobb, Kyle Fletcher y Mark Davis

7. IWGP Junior Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Lio Rush

8. New Japan Cup – Final: SANADA vs. David Finlay