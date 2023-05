NJPW: Jon Moxley reaparecerá en “Dominion”

La super estrella de AEW, Jon Moxley estará de vuelta en un magno evento de New Japan Pro Wrestling.

► La gran reaparición de Moxley en Japón

Esto fue dado a conocer durante la realización del evento «Wrestling Dontaku 2023», señalando que el gladiador reaparecerá el 4 de junio durante «Dominion» tras tres años de ausencia. Será la primera vez que luche en el país desde 2020, cuando defendió el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP contra Minoru Suzuki.

El anuncio corrió a cargo de Shota Umino, antiguo protegido de Moxley, luego del encuentro donde Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hiroshi Tanahashi se apoderaron del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Umino encaró a los nuevos campeones a la vez que se transmitió un video anunciado el retorno de Mox.

«En Dominion, regresa el hombre del costal de New Japan Pro Wrestling», dijo Moxley en el video.

God I love Puro. — nbtkyjp (@nbtkyjp) May 3, 2023

Jon Moxley no se presentaba en Japón desde antes de la Pandemia Mundial de COVID-19. Su última lucha fue en «The New Beginning en Osaka» el 9 de febrero de 2020. Aunque luchó en dos funciones de la empresa del léon pero celebradas en los Estados Unidos durante 2021 y 2022. El último combate de Moxley para NJPW en Estados Unidos fue el 27 de octubre de 2022 en The Night Before Rumble en 44th Street en Nueva York.

Dentro de NJPW, Jon Moxley se ha proclamado Campeón de Peso Completo de los Estados Unidos en dos ocasiones y en 2019 intervino en el torneo «G1 Climax 29». Hace apenas unos días, se dio a conocer que Moxley regresará a un evento de NJPW en territorio estadounidense para el 21 de mayo en Resurgence.