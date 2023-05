NJPW: Jon Moxley aparecerá en «Resurgence»

New Japan Pro Wrestling anunció la adición de la súper estrella de AEW, Jon Moxley, para su gran evento «Resurgence».

► Mox se suma a «Resurgence»

De esta manera, Jon Moxley, el multicampeón mundial de AEW, es la última incorporación de esta magna función que tendrá lugar el 21 de mayo en Long Beach, California.

Hasta el momento, no se ha revelado el rival o rivales a los que enfrentará.

La última vez que Jon Moxley se presentó con NJPW fue en octubre de 2022, cuando luchó en la función «The Night Before Rumble en 44th Street: A Halloween Special, donde formó equipo con Kazuchika Okada, YOH, Amazing Red, Eddie Kingston y Homicide en una lucha de seis contra seis ante el Bullet Club (Jay White, Juice Robinson, El Phantasmo, Tom Lawlor, Jorel Nelson y Royce Isaacs).

Jon Moxley es dos veces campeón de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP.

Resurgence contará con múltiples combates, uno de ellos será para determinar a uno de los finalistas para contender por el Campeonato Peso Completo de los Estados Unidos IWGP; y el otro es para coronar a la primera campeona femenina NJPW STRONG .

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «RESURGENCE», 21.05.2023

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

– STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Momo Kohgo vs. Willow Nightingale

– STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Mercedes Moné vs. Stephanie Vaquer

– STRONG Women’s Title Tournament – Final:

– IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Semifinal: Hiroshi Tanahashi vs. Will Ospreay