Con la disputa de cinco campeonatos y varios encuentros especiales, New Japan Pro Wrestling llegó al Fukuoka International Center para «Wrestling Dontaku 2023».

► Resultados «Wrestling Dontaku 2023»

Hirooki Goto y YOSHI-HASHI fueron atacados después de la lucha inicial por House of Torture. Aussie Open ingresaron para slavar a Bisahmo y ofreció una lucha de 3 vías, donde también intervendrán EVIL y Yujiro Takahashi, por el Campeonato de Parejas IWGP.

Hikuleo se proclamó nuevo poseedor del Campeonato de Peso Abierto Strong, doblegando sin problemas a KENTA en casi diez minutos de acciones. La enorme corpulencia del menor del los Tonga fue un factor que desequilibró la lucha a su favor.

Zack Sabre Jr. consiguió la sexta defensa del Campeonato de la TV NJPW World tras uan durísima refriega contra Jeff Cobb, que llegó al límite de tiempo pactado sin que hubiera un vencedor.

Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hiroshi Tanahashi se convirtieron en los flamantes poseedores del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER luego de dar cuenta de Strong Style (El Desperado, Minoru Suzuki y Ren Narita) quienes cayeron en su segunda defensa titular.

Después del combate, Shota Umino caminó hacia el ring. Tomó el micrófono y anunció el regreso de Jon Moxley para Dominion, presumiblemente para una lucha por el título de tercias; aunque el tercer luchador en el equipo aún no se ha anunciado.

David Finlay no tuvo contemplaciones contra Tama Tonga, incluso lo atacó desde antes del arranque del combate y logró arrebatarle el Campeonato de Peso Abierto NEVER, proclamándose como el monarca 39 en la historia del cetro. Tonga salió en camilla y cuando Finaly celebraba, fue atacado por El Phantasmo. Finley recientemente expulsó a ELP del Bullet Club.

En la estelar de la jornada, SANADA consiguió la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra su ex compañero de LIJ, Hiromu Takahashi. Fue un choque intenso, que emocionó gratamente a los presentes y que culminó cuando SANADA aplicó su contundente Deadfall, que dejó inerte a su rival. Tras el encuentro, SANADA fue atacado por Yota Tsuji que regresó de su viaje de preparación. El último partido de Tsuji en Japón fue en agosto de 2021, luego luchó en el Reino Unido y México.

Tras el ataque al campeón, Tsuji sostuvo el cinturón, señalando que desafiará a SANADA, e hizo el saludo de LIJ, indicando que se sumará a la facción comandada por Naito.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2023», 03.05.2023

Fukuoka International Center

Asistencia: 4,489 Espectadores

0. Young Lions Three Consecutive Battles: Oskar Leube venció a Ryohei Oiwa, Yuto Nakashima y Oleg Boltin (2:33) con un Crab Hold sobre Oiwa.

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (3:37) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Togo tras la Shoto.

2. Mark Davis, Kyle Fletcher y Great-O-Khan vencieron a Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (5:28) con un Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi Luna de O-Khan sobre Fujita.

3. Shota Umino, KUSHIDA y Kevin Knight derrotaron a Aaron Henare, TJP y Francesco Akira (6:28) con un Perfect Small Package Hold de KUSHIDA sobre TJP.

4. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI (7:17) con un Seitei Juji Ryo de Taichi sobre BUSHI.

5. STRONG Openweight Title: Hikuleo derrotó a KENTA (c) (9:45) co un Godsend – conquistando el título

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Jeff Cobb – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00). Sabre retuvo su cinturón

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita (c) (19:36) con la Rainmaker de Okada sobre Narita – conquistando el título.

8. NEVER Openweight Title: David Finlay derrotó a Tama Tonga (c) (25:01) con un Into Oblivion – conquistando el título

9. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) venció a Hiromu Takahashi (27:30) con un Deadfall defendiendo el título