NJPW: El Bullet Club tiene nuevo elemento

Una de las sorpresas que sucedieron en el curso de la segunda fecha de la “New Japan Cup 2023” fue el anuncio de que el Bullet Club tiene un nuevo elemento.

► Llega un Rebelde

El luchador David Finlay hizo una declaración en el curso de la función del Aniversario 51 de NJPW.

Hay que recordar que en Battle in the Valley, celebrado en febrero, Finlay atacó al ex líder del Bullet Club, Jay White, luego de que este perdiera una lucha, donde su permanencia en NJPW estaba en juego. Por ello, White se vio obligado a dejar la empresa y dejando sin líder a la popular agrupación.

Pero hoy, cuando estuvo a punto de desarrollarse la lucha semifinal, Finlay llegó al ring acompañado de Gedo, el ex manager de White, mientras en la pantalla se vio la imagen de un logotipo muy parecido al del Bullet Club y la frase “Rebel Club”.

El rival en turno, fue Tomohiro Ishii, quien fue eliminado luego de que Finlay lo castigara con el Trash Panda.

Tras la batalla, Gedo grabó una promoción después del combate diciendo: “Bullet Club necesita un rebelde y no importa que White ya no esté aquí”.



Con su ingreso, David Finlay llega a fortalecer a la popular agrupación, que comienza una nueva etapa. ¿Finlay aspirará al liderato del grupo? El tiempo lo dirá…