NJPW: Contrato de Will Ospreay terminaría en 2024

Considerado uno de los mejores luchadores del orbe, Will Ospreay reveló la fecha de la conclusión de su contrato laboral con New Japan Pro Wrestling.

Ospreay fue entrevistado por el medio británico DAZN, luego de que el pasado fin de semana se proclamara nuevo poseedor del Campeonato de Peso Completo 1PW, tras un torneo eliminatorio en Doncaster. Esta fue la reaparición de Ospreay, luego de poco más de un mes de inactividad por una lesión de hombro.

En agosto pasado, Ospreay acumuló cuatro luchas de cinco estrellas en tres promociones diferentes y no se ha detenido en 2023 gracias a su clásico de todos los tiempos con Kenny Omega en Wrestle Kingdom en enero.

A Ospreay se le cuestionó sobre las calificaciones de estrellas de Meltzer y si le importa:

Sí y no. La razón por la que digo que no es porque no afectan mi sueldo. Todavía me pagan lo mismo independientemente de ello. En mi humilde opinión, no importan en términos de ganancias financieras, sino en términos de audiencia, porque soy un niño británico que lo ha hecho en programas de Indy, sé que cuando termine mi contrato [con NJPW], habrá una lucha por quien quiera al mejor luchador cinco estrellas en este momento.

Si le preguntas a alguien como Jay White, lo odia, y Bully Ray, también lo odia. No puedo dejar de decir que ha hecho maravillas en mí.