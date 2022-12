NJPW: Chase Owens fuera de “World Tag League”

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, New Japan Pro Wrestling anunció que el luchador Chase Owens quedó fuera del torneo «World Tag League 2022».

El anuncio de la empresa del león dice así:

Por su parte, Chase Owens, oriundo de Tennessee y miembro del Bullet Club, se manifestó vía Twitter al respecto:

8 years I’ve been coming to Japan and luckily nothing like this has happened before. But at this time I need to be at home with my family! I will be taking time away from social media. Japan I will see you again soon. Thank you everyone for your understanding. https://t.co/SK7Y7lnofI

— chase owens (@realchaseowens) December 2, 2022