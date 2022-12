Los torneos «World Tag League y Super Jr. Tag League 2022» de New Japan Pro Wrestling, llegaron a su noveno día de actividad haciendo escala en Osaka.

► «World Tag League y Super Jr. Tag League 2022»

Al comienzo de la función se anunció que Chase Owens no estaba presente por un compromiso familiar y quedaba fuera de la World Tag League, junto con su compañero Bad Luck Fale. El resto de sus encuentros los pierden por incomparecencia. En esta jornada, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se llevaron los dos puntos.

Finalmente, el equipo junior de Suzuki Army (Yoshinobu Kanemaru y DOUKI) sumaron sus primeros puntos doblegando a KUSHIDA y Kevin Knight.

Be-Bop Tag Team (Hiroshi Tanahashi y Toru Yano) consiguieron su tercer resultado positivo, ahora ante Alex Coughlin y Gabriel Kidd.

House Of Torture (Dick Togo y SHO) también consiguieron su primera victoria, fueron CHAOS (Lio Rush y YOH) sus víctimas. SHO se hizo cargo de su ex compañero YOH.

El otro equipo de House Of Torture (EVIL y Yujiro Takahashi) cayeron ante United Empire (Aaron Henare y Great-O-Khan).

Ace Austin y Chris Bey del Bullet Club siguen imparables y esta vez sometieron a Tiger Mask y Robbie Eagles.

TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls) ligaron su cuarta victoria, dando cuenta de Minoru Suzuki y Lance Archer.

BUSHI y Titan de LIJ, sufrieron un serio revés a manos de Alex Zayne y el Lindaman, quienes alcanzaron diez puntos.

TJP y Francesco Akira dieron muestra de su categoría de monarcas haciendo caer a Ryusuke Taguchi y Clark Connors.

En la batalla estelar, Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito y SANADA infringieron la primera derrota de Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher), cuando Naito se hizo cargo de Fletcher con la Destino.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2022 & SUPER JR. TAG LEAGUE 2022», 02.12.2022

Osaka City Central Gymnasium Sub Arena (Maruzen Intec Arena Osaka)

Asistencia: 945 Espectadores

– World Tag League: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [6] vencieron a Bad Luck Fale y Chase Owens [4] por incomparecencia.

1. Super Jr. Tag League: Yoshinobu Kanemaru y DOUKI [2] derrotaron a KUSHIDA y Kevin Knight [2] (7:55) con un Touch Out de Kanemaru sobre Knight.

2. World Tag League: Hiroshi Tanahashi y Toru Yano [6] vencieron a Alex Coughlin y Gabriel Kidd [0] (6:02) con un High Fly Flow de Tanahashi sobre—-

3. Super Jr. Tag League: SHO y Dick Togo [2] derrotaron a YOH y Lio Rush [8] (0:18) con un Shock Arrow de SHO sobre YOH.

4. World Tag League: Great-O-Khan y Aaron Henare [6] vencieron a «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi [0] (9:58) con un Streets of Rage de Henare sobre Takahashi.

5. Super Jr. Tag League: Ace Austin y Chris Bey [10] derrotaron a Tiger Mask y Robbie Eagles [4] (9:28) con The Fold de Austin sobre Tiger.

6. World Tag League: Mikey Nicholls y Shane Haste [8] vencieron a Minoru Suzuki y Lance Archer [6] (1:40) con un Modified Inside Cradle de Haste sobre Suzuki.

7. Super Jr. Tag League: Alex Zayne y El Lindaman [10] derrotaron a BUSHI y Titan [8] (10:08) con un TACO Driver de Zayne sobre BUSHI.

8. Super Jr. Tag League: TJP y Francesco Akira [10] vencieron a Ryusuke Taguchi y Clark Connors [4] (11:47) cuando TJP colocó espaldas planas a Connors tras la 2/2.

9. World Tag League: Tetsuya Naito y SANADA [6] derrotaron a Mark Davis y Kyle Fletcher [8] (20:20) con la Destino de Naito sobre Fletcher.

– World Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

1. Mark Davis & Kyle Fletcher [8] (erhalten 2 Pkt. am 11.12.)

-. Mikey Nicholls & Shane Haste [8] (erhalten 2 Pkt. am 03.12.)

3. Tetsuya Naito & SANADA [6] (erhalten 2 Pkt. am 05.12.)

-. Great-O-Khan & Aaron Henare [6] (erhalten 2 Pkt. am 09.12.)

-. Minoru Suzuki & Lance Archer [6]

-. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI [6]

-. Hiroshi Tanahashi & Toru Yano [6]

8. Bad Luck Fale & Chase Owens [4] *

9. Alex Coughlin & Gabriel Kidd [0]

-. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi [0]

– Super Jr. Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

1. Ace Austin & Chris Bey [10]

-. TJP & Francesco Akira [10]

-. Alex Zayne & El Lindaman [10]

4. BUSHI & Titan [8]

-. YOH & Lio Rush [8]

6. Tiger Mask & Robbie Eagles [4]

-. Ryusuke Taguchi & Clark Connors [4]

8. KUSHIDA & Kevin Knight [2]

-. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI [2]

-. SHO & Dick Togo [2]