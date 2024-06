NJPW: Cartel «Best of the Super Jr. 31» Semifinales

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para las semifinales del torneo «Best of the Super Jr. 31».

► Cartel «Best of the Super Jr. 31» Semifinales

Será en el Tokyo Korakuen Hall donde se lleven a cabo los duelos semifinales, donde los cuatro mejores luchadores de la competencia se enfrente para lograr su pase a la gran final, misma que será la estelar del magno evento «Dominion 6.9».

Con respecto a los demás combates, varios son preludios a los campeonatos que se pondrán en juego para Dominion; así como la despedida para los competidores foráneos del BOSJ, que no clasificaron a la siguiente instancia.

TJP y Taiji Ishimori se verán las caras de forma individual por primera vez en su historia. Ambos son gladiadores de gran experiencia y con un gran arsenal de recursos luchísticos. Se desconoce si TJP volverá a recurrir a su alter ego Aswang, quien fue el factor de desequilibrio para poder imponerse a Titán y llegar a esta fase.

Cerrando el evento, El Desperado y DOUKI chocarán por el último boleto para la gran final. En el papel, Desperado tiene la ventaja sobre su rival al imponerse en las tres ocasiones que han combatido individualmente. Hace cinco años, DOUKI llegó a la empresa del león para participar en esta justa sustituyendo a Desperado ya que este se lesionó la mandíbula y renunció a competir. DOUKI ha crecido enomidades, y podría dar la gran sorpresa de llegar a la gran final.

Los resultados completos son:

NOAH «BOSJ 31», 03.06.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Blake Christian, HAYATA y Ninja Mack vs. Kevin Knight, KUSHIDA y Shoma Kato

2. Kosei Fujita, Robbie Eagles y Zack Sabre Jr. vs. Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo.

3. Great-O-Khan y Jeff Cobb vs. TAKA Michinoku y Yuya Uemura.

4. Dragon Dia, Boltin Oleg, Toru Yano y Hiroshi Tanahashi vs. Titan, BUSHI, Hiromu Takahashi y Yota Tsuji.

5. Tetsuya Naito y Shingo Takagi vs. Callum Newman y HENARE

6. Shota Umino, X, XX, XXX y XXXX vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo.

7. Best of the Super Jr. – Semifinal: Taiji Ishimori vs. TJP

8. Best of the Super Jr. – Semifinal: DOUKI vs El Desperado