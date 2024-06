Cerró la fase de grupos del torneo «Best of the Super Jr. 31» de New Japan Pro Wrestling con la doceava jornada de competencia.

► «Best of the Super Jr. 31» Día 12

Dragon Dia dio la sorpresa de superar a KUSHIDA consiguiendo su única victoria. Para KUSHIDA fue perder su última lucha, aunque ya estaba fuera de toda posibilidad. Desde la mesa de comentaristas, Ryusuke Taguchi felicitó a Dragon Día.

Drilla Moloney y Ninja Mack sostuvieron un choque durísimo, que los llevó a seguir las acciones fuera del ring, hasta que les aplicaron la cuenta y sólo Moloney regresó. Con esto acumuló diez puntos y sólo le restaba esperar los demás resultados del grupo.

Robbie Eagles tomó la iniciativa en la ofensiva con patadas en las extremidades inferiores de DOUKI. Pero éste resistió y poco a poco fue regresando, hasta salir bien librado del Ron Miller Special y revertirlo con un definitivo Suplex de la Luna. DOUKI sumó doce puntos.

En el turno estelar, Taiji Ishimori y Hiromu Takahashi se disputaron el primer lugar del sector en un encuentro muy intenso. Ambos se golpearon con todo y ninguno cedía, hasta que Ishimori cerró el duelo de manera magistral con una combinación letal de Reverse Bloody Sunday y Bloody Cross.

De esta manera, Ishimori concluyó como primer lugar del grupo con catorce unidades, mientras que Takahashi y DOUKI finalizaron con doce unidades. Como criterio de desempate se empleó el resultado de la lucha entre ellos, que fue favorable a DOUKI.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 31», 31.05.2024

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,170 Espectadores

– Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [10] venció a Francesco Akira [4] por Forfeit.

1. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO derrotaron a Shota Umino, Shoma Kato y Katsuya Murashima (3:45) con un Death Rider de EVIL sobre Murashima.

2. HAYATA , Blake Christian y Oleg Boltin vencieron a El Desperado, Kevin Knight y Tomoaki Honma (7:40) con un Kamikaze de Boltin sobre Honma.

3. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita derrotaron a Clark Connors y Gedo (8:09) con un Cross Camel Clutch de Fujita sobre Gedo.

4. TJP, HENARE y Callum Newman vencieron a Shingo Takagi, Titan y BUSHI (11:03) con un Streets of Rage de HENARE sobre BUSHI.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Dragon Dia [2] derrotó a KUSHIDA [8] (8:04) con un DDDDT.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Drilla Moloney [10] venció a Ninja Mack [8] (6:38) por Countout.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: DOUKI [12] derrotó a Robbie Eagles [10] (15:41) con un Suplex de la Luna.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [14] venció a Hiromu Takahashi [12] (20:10) con un Bloody Cross.

– Best of the Super Jr. 31 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. El Desperado [12]*

2. TJP [10]*

3. Titan [10]

-. Blake Christian [10]

-. HAYATA [10]

6. Clark Connors [8]

-. Kevin Knight [8]

-. BUSHI [8]

-. Yoshinobu Kanemaru [8]

10. Kosei Fujita [6]

Grupo B:

1. Taiji Ishimori [14]*

2. DOUKI [12]*

3. Hiromu Takahashi [12]

4. Robbie Eagles [10]

-. Drilla Moloney [10]

-. SHO [10]

7. Ninja Mack [8]

8. KUSHIDA [8]

9. Francesco Akira [4]

10. Dragon Dia [2]

* A semifinales