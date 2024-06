Sean Strickland planea esperar oportunidad titular

Sean Strickland está decidido a que su próxima pelea sea una pelea por el campeonato de peso mediano de UFC, y nada más servirá.

Luego de una decisión dividida sobre Paulo Costa el sábado, Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC) dijo que cree que ha hecho más que suficiente para tener una oportunidad de ganar el oro. Strickland, quien derrotó a Costa (14-4 MMA, 6-4 UFC) en el evento co-estelar de UFC 302 , planea sentarse y esperar mientras UFC organiza la primera defensa del título de Dricus du Plessis, que se espera sea contra Israel Adesanya.

«Voy a esperar. Pagué mis malditas cuotas. Me robaron en el sucio Canadá (en UFC 297). Me robaron allí. Todos sabemos que me robaron, así que me voy a sentar en el gimnasio, voy a ser un jugador de equipo y voy a esperar.

“Voy a esperar hasta que digan: ‘Sean, ve a vencer a este maldito hombre‘”.

Actualmente, hay una reserva de peso mediano entre Robert Whittaker y Khamzat Chimaev a fin de mes que ha sido etiquetada por la promoción como una pelea eliminatoria por el título.

No está claro cómo se desarrollarán las cosas en el panorama del título en las 185 libras, pero Strickland está dispuesto a esperar tanto como sea necesario.

“El tiempo que sea necesario, hombre. El tiempo que sea necesario. Quiero el oro, amigo. Quiero el oro. Cuando luchas contra estos 10 mejores hijos de puta, amigo, estás a sólo un resbalón o esquiva de ser noqueado. Pagué mi penitencia (por perder el cinturón): fui y peleé contra Costa. No quería y lo hice. Dame mi maldita oportunidad por el título. Vencí a Izzy y ese hijo de puta tendrá una oportunidad por el título”.