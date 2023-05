NJPW: “Best of the Super Jr. 30” Día 8

El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto donde se efectuó la octava fecha del torneo “Best of the Super Jr. 30” de New Japan Pro Wrestling que se perfila a su etapa final.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 8

Titán ligó su quinto resultado positivo al doblegar a DOUKI, con lo que sigue en amplias posibilidades para seguir adelante.

Clark Connors dio cuenta de Yoshinobu Kanemaru, quien sigue con racha negativa.

KUSHIDA obtuvo su segunda victoria dando cuenta de SHO, A pesar de que este estuvo apoyado por EVIL, fue Kevin Knight quien salió en auxilio de su compañero KUSHIDA.

Master Wato sigue sumando unidades y ligó su sexto triunfo a costa de BUSHI.

Mike Kailey también continúa con paso impresionante, en esta ocasión su víctima fue Ryusuke Taguchi.

Dan Moloney frenó el paso de Robbie Eagles y consiguió sumar seis puntos.

Lio Rush doblegó a TJP contabilizando doce tantos.

YOH continúa implacable y en su sexta victoria dio cuenta de Kevin Knight

Muy aguerrida resultó la batalla entre Taiji Ishimori y Hiromu Takahashi, pero en el curso de la misma, Ishimori se lastimó el cuello y ya no pudo continuar, por lo que los dos puntos fueron para el de LIJ.

Cerrando la jornada, El Desperado batalló pero logró reponerse y superar a Francesco Akira para contabilizar 12 unidades.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 21.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,436 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [10] venció a DOUKI [6] (6:21) con la Llave Immortal.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Clark Connors [8] derrotó a Yoshinobu Kanemaru [4] (6:19) con la No Chaser.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [4] venció a SHO [6] (6:54) con un Hoverboard Lock.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [12] derrotó a BUSHI [2] (8:01) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [12] venció a Ryusuke Taguchi [0] (10:20) con un Inside Cradle.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Dan Moloney [6] derrotó a Robbie Eagles [10] (11:26) con un Dorilla Killer.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [12] venció a TJP [8] (12:49) con la Final Hour.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [12] derrotó a Kevin Knight [6] (8:57) con un Direct Drive.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [12] venció a Taiji Ishimori [10] (10:31) por detención arbitral

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [12] venció a Francesco Akira [8] (25:13) con la Numero Dos.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Hiromu Takahashi [12]

-. Mike Bailey [12]

-. Lio Rush [12]

4. Taiji Ishimori [10]

-. Titan [10]

6. TJP [8]

7. DOUKI [6]

-. SHO [6]

9. KUSHIDA [4]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. El Desperado [12]

-. YOH [12]

-. Master Wato [12]

4. Robbie Eagles [10]

5. Francesco Akira [8]

-. Clark Connors [8]

7. Kevin Knight [6]

-. Dan Moloney [6]

9. Yoshinobu Kanemaru [4]

10. BUSHI [2]