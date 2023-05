NJPW: “Best of the Súper Jr. 30” Día 7

La séptima jornada del torneo “Best of the Súper Jr. 30” de New Japan Pro Wrestling, tuvo lugar en el Shin-Aomori Sports Park Maeda Arena

► “Best of the Súper Jr. 30” Día 7

Master Wato logró salir con la mano en alto ante Clark Connors y sumar diez unidades.

Por su parte, DOUKI no tuvo contemplaciones ante Ryusuke Taguchi y lo sometió para lograr su tercer resultado positivo.

Robbie Eagles pasó sobre Kevin Knight para asegurar su quinto triunfo-

SHO, apoyado por EVIL, se impuso a Titán, arrancándole incluso la tapa al enmascarado mexicano.

Con fiereza, Francesco Akira dio cuenta de Yoshinobu Kanemaru para sumar ocho puntos.

Lio Rush salió avante ante KUSHIDA, quien no sale del fondo de la tabla. Rush acumuló diez puntos.

YOH sigue con buena racha y consiguió su quinta victoria tras dominar a BUSHI.

Taiji Ishimori propinó el segundo tropiezo del torneo a Mike Bailey, quedando ambos con diez tantos.

El Desperado continúa en plan ascendente y esta vez pasó sobre Dan Moloney.

Cerrando la actividad del día, Hiromu Takahashi superó a TJP quedando con diez puntos.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 19.05.2023

Shin-Aomori Sports Park Maeda Arena Sub Arena

Asistencia: 1,196 Eepectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [10] venció a Clark Connors [6] (6:10) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: DOUKI [6] derrotó a Ryusuke Taguchi [0] (7:46) con un Suplex de la Luna.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [10] venció a Kevin Knight [6] (8:45) con un Ron Miller Special.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: SHO [6] derrotó a Titan [8] (7:38) con un Shock Arrow.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Francesco Akira [8] venció a Yoshinobu Kanemaru [4] (4:09) con un Inside Cradle.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [10] derrotó a KUSHIDA [2] (8:38) con la Final Hour.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [10] venció a BUSHI [2] (8:10) con un Direct Drive.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Taiji Ishimori [10] derrotó a Mike Bailey [10] (10:27) con un Bone Lock.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [10] venció a Dan Moloney [4] (9:35) con la Numero Dos.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [10] derrotó a TJP [8] (20:46) con la TIME BOMB.

– Best of the Super Jr. 30:

Grupo A:

1. Hiromu Takahashi [10]

-. Mike Bailey [10]

-. Lio Rush [10]

-. Taiji Ishimori [10]

5. Titan [8]

-. TJP [8]

7. DOUKI [6]

-. SHO [6]

9. KUSHIDA [2]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles [10]

-. El Desperado [10]

-. YOH [10]

-. Master Wato [10]

5. Francesco Akira [8]

6. Clark Connors [6]

-. Kevin Knight [6]

8. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Dan Moloney [4]

10. BUSHI [2]