Dvalishvili y el calendario para pelea vs Cejudo

Merab Dvalishvili ha aceptado la llamada a filas de Henry Cejudo, pero no podrá pelear hasta finales de año.

Tras verse superado por el campeón del peso gallo, Aljamain Sterling, en el UFC 288, Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC) quiso volver a la lucha por el título a través de Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC), compañero de Sterling.

Se espera que Sterling defienda su título contra Sean O’Malley el 19 de agosto en UFC 292, y Cejudo esperaba enfrentarse a Dvalishvili en el mismo cartel. Pero con Dvalishvili recientemente sometido a una cirugía de mano, “The Machine” no estará listo hasta el último trimestre de 2023.

“Me lesioné antes de mi última pelea“, dijo Dvalishvili a The Schmo. “Le di un puñetazo a alguien en el gimnasio y me rompí algunos huesos. Estaba lesionado, pero aún así luché contra Yan. Me operaron el martes pasado. Ahora me estoy recuperando. Podré dar puñetazos dentro de tres meses, y podré volver a entrenar dentro de seis semanas. Pero para pegar, necesito tres meses. …

“No, no podré pelear porque necesito volver a entrenar. Necesito prepararme. No creo que esté listo para agosto. Pero tal vez, ya veremos, en otra ocasión. Seguro (en otoño o a finales de 2023). Voy a empezar a correr pronto. Voy a empezar a nadar. Después de esto será para curarme y todo. Estaré listo, hombre”.

En su victoria sobre Petr Yan en UFC Fight Night 221, Dvalishvili intentó 49 derribos, el récord de un combate en el octágono. En el caso de Cejudo, se enfrentaría a un luchador medallista de oro olímpico, pero Dvalishvili confía en su lucha.

“Soy un peleador”, dijo Dvalishvili. “Sé que es un campeón olímpico de lucha, pero esto es MMA. Puedo luchar donde quiera. Incluso si quiere lucha libre, no hay problema. Todo el mundo sabe que mi lucha es demasiado buena para las MMA. Reglas olímpicas, por supuesto que me va a ganar, como en la lucha libre recta. Pero en las MMA directas es donde cuenta”.