NJPW: Taiji Ishimori fuera del BOSJ30 por lesión

Debido a una lesión, el luchador japonés de New Japan Pro Wrestling, Taiji Ishimori se perderá el resto del torneo “Best of the Super Jr. 30”.

Ishimori, quien compite en el Grupo A, protagonizó la lucha semifinal contra Hiromu Takahashi y en el curso de la misma, se golpeó la zona de las cervicales, impidiéndole continuar, por lo que el réferi detuvo las acciones y Hiromu Takahashi se llevó los dos puntos del duelo.

Ishimori tuvo que dejar el ring auxiliado por dos asistentes y con una bolsa de hielo en la zona afectada.

La empresa del león emitió un comunicado informando que Ishimori abandonaba la competencia:

El 21 de mayo, durante su lucha de liga Best of the Super 30 con Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori sufrió una lesión en la vértebra cervical. Como resultado, no podrá competir por el resto de la gira Best of the Super Jr.

Después de recibir una evaluación, Ishimori fue dado de alta y puede recuperarse en casa. Actualmente se siente cómodo y puede moverse normalmente, pero no tiene un calendario para regresar al ring en este momento.

Como Ishimori no puede luchar contra TJP en Osaka el 23 de mayo, perderá por abandono y TJP gana dos puntos.

Pedimos disculpas a los fans que esperaban ver luchar a Ishimori y agradecemos su comprensión. NJPW se une ellos para desearle a Ishimori una recuperación rápida y completa.