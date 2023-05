Continúa la producción de la película ‘The Iron Claw‘, que sigue la historia de los Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvo un gran impacto en el deporte desde la década de 1960 hasta la actualidad. Todavía no tiene fecha de estreno pero ya conocemos prácticamente todos los demás detalles sobre el proyecto. Siempre que se realiza uno dentro del negocio de los encordados es una gran noticia, en especial cuando se trata de un film que cuenta una historia tan grande y que demás está realizado por nombres importantes de la industria del cine.

► Chavo Guerrero habla de ‘The Iron Claw’

Dicho esto, ahora vamos con novedades de la mano de Chavo Guerrero, que ha estado trabajando en la película como entrenador de lucha libre y coordinador, como hiciera, por ejemplo, en la popular serie de Netflix ‘Glow’. Hablando recientemente en The Undisputed Podcast, el veterano guerrero compartía una gran predicción:

“A24 acaba de arrasar en los Oscar, y creo que esta película va a ser realmente buena. Estará en las conversaciones de los Oscar, creo. Al menos generará cierto revuelo. Es tan buena. La actuación es increíble. Por supuesto, la lucha libre es muy, muy buena [risas]. La historia, la dirección, el trabajo de cámara… Creo que va a ser realmente buena. Zac Efron me lo estaba diciendo también“.

Y de la misma manera señalaba una advertencia con respecto a determinados aspectos:

“Hubo un momento en el que el director, Sean Durkin, quien también escribió la película, incluyó una escena en la que estos chicos están hablando, y quería que algo ocurriera durante la lucha. Sin embargo, no coincidía con la realidad. Así que me acerqué a él y le dije: ‘Oye, eso no sucedería realmente en una lucha. Lo que deseas que ocurra no puede suceder debido a cómo los chicos estaban hablando aquí’. Él me preguntó: ‘¿Cómo hablarían entonces?’ Y le expliqué. En ese momento, reescribimos el guion. Terminamos modificando la escena para que tuviera sentido en relación a lo que él quería lograr en la película. A menos que quisiera tomar un enfoque diferente, habríamos hecho cambios… Nuevamente, es su película, no la mía. Hay que ser cautelosos con ciertos aspectos. Pero la mayor parte del tiempo, tomaron mi consejo“.

