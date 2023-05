El Osaka Prefectural Gymnasium fue el recinto que albergó la novena fecha del torneo “Best of the Super Jr. 30” de New Japan Pro Wrestling, donde el Grupo A cerró actividad.

► “Best of the Super Jr. 30” – Día 9

Debido a una lesión, Taiji Ishimori no pudo estar presente en la última lucha de la fase de grupos, por lo que TJP, su rival en turno, recibió los dos puntos y concluyendo su participación con 10 unidades, lejos de cualquier posibilidad de avanzar.

Ryusuke Taguchi obtuvo su única victoria, luego de someter KUSHIDA, inmovilizando sus extremidades inferiores. Ninguno de los dos estaba en zona de clasificación.

DOUKI tuvo el dominio de su lucha ante SHO la mayor parte del tiempo, hasta que EVIL y Yujiro Takahashi ingresaron al ring y lo golpearon para que solamente SHO lo colocara en espaldas contra la lona. DOUKI y SHO concluyeron su participación en la competencia.

Jugándose el primer boleto para avanzar a la siguiente ronda, Mike Bailey y Lio Rush se enfrentaron en una recia refriega donde terminó imponiéndose Bailey para contabilizar catorce puntos, ubicándolo en ese momento en la cima del sector.

El gran cierre se dio entre Titán y Hiromu Takahashi. Los dos Ingobernables se midieron en una batalla vertiginosa. Takahashi quería avanzar a su cuarta semifinal consecutiva, pero Titán se mostró muy animoso y logró evadir magistralmente algunos de los movimientos más letales de su rival. En la recta final, Titán evitó la TIME BOMB II final, detuvo a Hiromu con una patada en picada desde lo alto de la esquina y finalmente obtuvo una victoria dramática con la Llave Inmortal.

Con doce unidades, Titán estaba empatado con Lio Rush y Hiromu Takahashi, por lo que se aplicó como criterio de desempate, el resultado de las luchas entre ello, por lo que el mexicano se hizo acreedor al segunto boleto semifinal, hecho que festejó con singular alegría.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 23.05.2023

Osaka Prefectural Gymnasium #2

Asisitencia: 831 Espectadores

– Best of the Super Jr. – Grupo A: TJP [10] venció a Taiji Ishimori [10] por incomparecencia.

1. Great-O-Khan y TJP derrotaron a Yuto Nakashima y Oskar Leube (9:57) con un FGO (Fate/Grapple O-Khan) de O-Khan sobre Nakashima.

2. El Desperado y Ryohei Oiwa vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita (10:50) con la Numero Dos de Desperado sobre Fujita.

3. Francesco Akira y Dan Moloney derrotaron a Clark Connors y Gedo (8:49) con un Speedfire de Akira sobre Gedo.

4. YOH, Master Wato y Kevin Knight vencieron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru y TAKA Michinoku (9:21) con un Spike DDT de Knight sobre TAKA.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ryusuke Taguchi [2] derrotó a KUSHIDA [4] (12:07) con la Oh My & Garankle Hold.

6. Best of the Super Jr. – Grupo: SHO [8] venció a DOUKI [6] (10:33) por Pinfall.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [14] derrotó a Lio Rush [12] (16:43) con un Flamingo Driver.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [12] venció a Hiromu Takahashi [12] (16:43) con la Llave Immortal.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Mike Bailey [14] *

2. Titan [12] *

3. Lio Rush [12]

4. Hiromu Takahashi [12]

5. TJP [10]

6. Taiji Ishimori [10]

7. SHO [8]

8. DOUKI [6]

9. KUSHIDA [4]

10. Ryusuke Taguchi [0]

* Clasificado a semifinales

Grupo B:

1. El Desperado [12]

-. YOH [12]

-. Master Wato [12]

4. Robbie Eagles [10]

5. Francesco Akira [8]

-. Clark Connors [8]

7. Kevin Knight [6]

-. Dan Moloney [6]

9. Yoshinobu Kanemaru [4]

10. BUSHI [2]