NJPW: «Anjo Rainy Days» Defensa del título de tercias

New Japan Pro Wrestling llegó a la Tosho Arena Anjo para el evento especial denominado «Anjo Rainy Days».

► «Anjo Rainy Days»

Este fue el gran retorno de Kazuchika Okada a su ciudad natal, Anjo, con un recinto repleto y un cartel sorpresa que se reveló hasta el momento que se efectuaron las luchas.

En choque de facciones, House Of Torture (EVIL, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi) se impuso a base de triquiñuelas a United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan, HENARE y Jeff Cobb).

En el turno semifinal, Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi y Yota Tsuji) cayeron ante CHAOS (Hirooki Goto, YOH y YOSHI-HASHI) quienes hicieron una excelente labor de equipo.

En la estelar, CHAOS (Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii) y Hiroshi Tanahashi defendieron por quinta vez el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER ante Just 5 Guys (SANADA, Taichi y Yuya Uemura).

Los resultados completos son:

NJPW «ANJO RAINY DAYS», 11.11.2023

Tosho Arena Anjo

Asistencia: 2,247 Espectadores

1. Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin vencieron a DOUKI y TAKA Michinoku (6:58) con un Cradle de Taguchi sobre TAKA.

2. Master Wato y Jado derrotaron a Taiji Ishimori y Gedo (8:38) con un Vendaval de Wato sobre Gedo.

3. Yuji Nagata y Minoru Suzuki vencieron a Yuto Nakashima y Oskar Leube (9:15) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Nakashima.

4. Shota Umino y Ren Narita derrotaron a Togi Makabe y Tomoaki Honma (11:11) con un Cobra Twist de Narita sobre Honma.

5. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman (12:01) con un Shock Arrow de SHO sobre Newman.

6. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH derrotaron a Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (13:10) con la Shoto de Goto sobre BUSHI.

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vencieron a SANADA, Taichi &y Yuya Uemura (30:20) con un Rainmaker de Okada sobre Uemura.