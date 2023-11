NJPW: Calendario «World Tag League 2023»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el calendario de encuentros para su torneo de parejas de peso completo «World Tag League 2023».

► «World Tag League 2023» – Calendario de encuentros

La competencia dará inicio el 20 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 10 de diciembre en el Grand Messe Kumamoto.

Grupo A:

– Shota Umino y Ren Narita

– Tomohiro Ishii y Toru Yanoy

– HENARE y Great-O-Khan

– Shane Haste y Mikey Nicholls

– Alex Coughlin y Gabe Kidd

– EVIL y Yujiro Takahashi

– Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

– Bishop Kaun y Toa Liona

Grupo B:

– YOSHI-HASHI y HIrooki Goto (ganadores de la edición 2022)

– HIKULEO y El Phantasmo

– Minoru Suzuki y Yuji Nagata

– Taichi y Yuya Uemura

– Yota Tsuji TBA

– Soberano Jr. y Atlantis Jr.

– Lance Archer y Alex Zayne

– Bad Luck Fale y Jack Bonza

NJPW, 20.11.2023

Tokyo Korakuen Hall

0. Shoma Kato Debut Match: Oskar Leube vs. Shoma Kato

1. Atlantis Jr. y Soberano Jr. vs. DOUKI y TAKA Michinoku

2. Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Lance Archer y Alex Zayne vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza, Taiji Ishimori y Gedo

3. SANADA, Taichi y Yuya Uemura vs. Yota Tsuji, Z y BUSHI

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. Hikuleo, El Phantasmo y Jado

5. World Tag League – Grupo A: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Bishop Kaun y Toa Liona

6. World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

7. World Tag League – Grupo A: Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

8. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Great-O-Khan y HENARE

NJPW, 21.11.2023

Tokyo Korakuen Hall

0. Katsuya Murashima Debut Match: Yuto Nakashima vs. Katsuya Murashima

1. Tomoaki Honma y Oskar Leube vs. Bishop Kaun y Toa Liona

2. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vs. Kaito Kiyomiya, Ryohei Oiwa y Oleg Boltin

3. Shota Umino, Ren Narita, Master Wato y Tiger Mask vs. Alex Coughlin, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo

4. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

5. World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr.

6. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

7. World Tag League – Grupo B: Taichi y Yuya Uemura vs. Yota Tsuji y Z

8. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Hikuleo y El Phantasmo

NJPW, 23.11.2023

Yokohama Budokan

0. Yuto Nakashima vs. Shoma Kato

1. Tiger Mask, Atlantis Jr. y Soberano Jr. vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza y Taiji Ishimori

2. Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Tomoaki Honma y Master Wato vs. Yota Tsuji, Z Hiromu Takahashi y BUSHI

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vs. Lance Archer , Alex Zayne y Oskar Leube

4. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vs. Hikuleo, El Phantasmo y Jado

5. World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Bishop Kaun y Toa Liona

6. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE vs. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

7. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

8. World Tag League – Grupo A: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

NJPW, 24.11.2023

Aimesse Yamanashi

0. Oskar Leube vs. Katsuya Murashima

1. Shota Umino, Ren Narita y Master Wato vs. Bishop Kaun , Toa Liona y Yuto Nakashima

2. Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOH y Ryusuke Taguchi vs. Alex Coughlin, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo

3. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru

4. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

5. World Tag League – Grupo B: Atlantis Jr. y Soberano Jr. vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

6. World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Yota Tsuji y Z

7. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Lance Archer y Alex Zayne

8. World Tag League – Grupo B: Hikuleo y El Phantasmo vs. Taichi y Yuya Uemura

NJPW, 25.11.2023

Fujisawa City Akibadai Bunka Gymnasium

0. Yuto Nakashima vs. Katsuya Murashima

1. Atlantis Jr. , Soberano Jr. y Oleg Boltin vs. Lance Archer, Alex Zayne y Oskar Leube

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Ryusuke Taguchi vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza, Taiji Ishimori y Gedo

3. Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Tomoaki Honma y Master Wato vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI

4. Yota Tsuji, Z y BUSHI vs. Hikuleo, El Phantasmo y Jado

5. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Bishop Kaun y Toa Liona

6. World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

7. World Tag League – Grupo A: Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

8. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

NJPW, 26.11.2023

Fukushima Big Palette

1. Bishop Kaun, Toa Liona, Tomoaki Honma y Yuto Nakashima vs. Alex Coughlin, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo

2. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

3. Tomohiro Ishii, Toru Yano y YOH vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

4. Shota Umino, Ren Narita y Oskar Leube vs. Kaito Kiyomiya , Ryohei Oiwa y Oleg Boltin

5. World Tag League – Grupo B: Atlantis Jr. y Soberano Jr. vs. Lance Archer y Alex Zayne

6. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

7. World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Taichi y Yuya Uemura

8. World Tag League – Grupo B: Hikuleo y El Phantasmo vs. Yota Tsuji y Z

NJPW, 28.11.2023

Nagoya International Conference Hall Event Hall

1. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Z y BUSHI vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza, Taiji Ishimori y Gedo

2. Yuji Nagata, Minoru Suzuki y Master Wato vs. Hikuleo, El Phantasmo y Jado

3. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vs. Lance Archer , Alex Zayne y Ryusuke Taguchi

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. Tiger Mask, Atlantis Jr. y Soberano Jr.

5. World Tag League – Grupo A: Bishop Kaun y Toa Liona vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

6. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

7. World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

8. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

NJPW, 29.11.2023

Twin Messe Shizuoka

1. Bishop Kaun , Toa Liona y Yuto Nakashima vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

2. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Kaito Kiyomiya , Ryohei Oiwa y Oleg Boltin

3. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vs. Alex Coughlin, Gabe Kidd y Taiji Ishimori

4. Shota Umino, Ren Narita, Ryusuke Taguchi y Tiger Mask vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOH y Master Wato

5. World Tag League – Grupo B: Yota Tsuji y Z vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

6. World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Hikuleo y El Phantasmo

7. World Tag League – Grupo B: Taichi y Yuya Uemura vs. Lance Archer y Alex Zayne

8. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr.

NJPW, 01.12.2023

Wakayama Prefectural Gymnasium

1. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza y Taiji Ishimori

2. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vs. Tiger Mask, Atlantis Jr. y Soberano Jr.

3. Yuji Nagata, Minoru Suzuki y Master Wato vs. Lance Archer , Alex Zayne y Ryusuke Taguchi

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Oleg Boltin vs. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Z y BUSHI

5. World Tag League – Grupo A: Bishop Kaun y Toa Liona vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

6. World Tag League – Grupo A: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

7. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

8. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Tomohiro Ishii y Toru Yano

NJPW, 02.12.2023

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

1. Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vs. Bishop Kaun , Toa Liona y Oleg Boltin

3. Alex Coughlin, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

4. Shota Umino, Ren Narita y Master Wato vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. World Tag League – Grupo B: Hikuleo y El Phantasmo vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

6. World Tag League – Grupo B: Taichi y Yuya Uemura vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr.

7. World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Lance Archer y Alex Zayne

8. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Yota Tsuji y Z

NJPW, 03.12.2023

Akurie Himeji

1. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza y Taiji Ishimori

2. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. Tiger Mask, Atlantis Jr. y Soberano Jr.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma vs. Yuji Nagata, Minoru Suzuki y Master Wato

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Z y BUSHI vs. Lance Archer, Alex Zayne, Ryusuke Taguchi y Oskar Leube

5. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE vs. Bishop Kaun y Toa Liona

6. World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

7. World Tag League – Grupo A: Alex Coughlin y Gabe Kidd vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

8. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

NJPW, 04.12.2023

Kochi Prefectural Gymnasium

1. Shingo Takagi y BUSHI vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

2. Kaito Kiyomiya , Ryohei Oiwa y Oskar Leube vs. Bishop Kaun , Toa Liona y Oleg Boltin

3. Tomohiro Ishii, Toru Yano y Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

4. Shota Umino, Ren Narita y Ryusuke Taguchi vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

5. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Alex Coughlin, Gabe Kidd y Taiji Ishimori

6. World Tag League – Grupo B: Taichi y Yuya Uemura vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

7. World Tag League – Grupo B: Hikuleo y El Phantasmo vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr.

8. World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Yuji Nagata y Minoru Suzuki

9. World Tag League – Grupo B: Yota Tsuji y Z vs. Lance Archer y Alex Zayne

NJPW, 06.12.2023

Karatsu City Bunka Gymnasium

– Shingo Takagi, Yota Tsuji, Z y BUSHI vs. Tiger Mask, Tomoaki Honma, Atlantis Jr. y Soberano Jr.

– Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. Lance Archer , Alex Zayne y Master Wato

– Yuji Nagata, Minoru Suzuki y Ryusuke Taguchi vs. Bad Luck Fale, Jack Bonza y Taiji Ishimori

– Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI

– World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Ren Narita vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

– World Tag League – Grupo A: Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Great-O-Khan y HENARE

– World Tag League – Grupo A: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Alex Coughlin y Gabe Kidd

– World Tag League – Grupo A: Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa vs. Bishop Kaun y Toa Liona

NJPW, 07.12.2023

Miyakonojo City Hayami Park Sports Culture Center

– World Tag League – Grupo B: Yota Tsuji y Z vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr.

– World Tag League – Grupo B: Hikuleo y El Phantasmo vs. Lance Archer y Alex Zayne

– World Tag League – Grupo B: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Taichi y Yuya Uemura

– World Tag League – Grupo B: Yuji Nagata y Minoru Suzuki vs. Bad Luck Fale y Jack Bonza

NJPW, 08.12.2023

Kirishima City Makizono Arena

– World Tag League – Semifinal:

– World Tag League – Semifinal:

NJPW, 10.12.2023

Gran Messe Kumamoto

– World Tag League – Final: