Allá por 1997, The Rock no estaba funcionando como babyface en WWE. Sí que lo hizo cuando cambió a heel. Pero entre medias valoró unirse a PRIDE FC, que no era una empresa de lucha libre profesional sino de artes marciales mixtas; de hecho, una de las más prestigiosas del mundo en su momento. En ella pelearon Fedor Emelianenko, Anderson Silva, los hermanos Nogueira, Fabrício Werdum, la familia Gracie, Maurício Rua, Robbie Lawler o Chuck Liddell, todos ellos grandes peleadores de la UFC. La Roca, recordando aquellos abucheos «Rock Sucks» en WrestleMania 13, se acuerda de aquellos momentos en The Joe Rogan Experience.

► The Rock: de WWE a PRIDE

«En 1997, mientras aún iba a Los Ángeles y entrenaba, me encontraba con muchos peleadores de (MMA). PRIDE había acabado de abrir en Japón, y veía a muchos de estos luchadores yendo a PRIDE. En ese momento, yo ganaba $150,000 dólares luchando 235 días al año. Al escuchar que los tipos de PRIDE ganaban $250,000, $350,000, $500,000, empecé a pensar: ‘No creo que vaya a triunfar en la WWE. La gente me abuchea en las arenas. No puedo ser yo mismo. Me dicen que sonría, pero no quiero sonreír. Eso no soy yo‘. Hablé con Ken Shamrock y Mark Kerr, les pregunté sobre PRIDE. Se me ocurrió la idea de entrenar en MMA, ir a PRIDE, ganar dinero de verdad y no tener que sonreír. Sabía que me iban a golpear [risas], pero pensé en encontrar al entrenador adecuado y prepararme. Hablé con mi esposa en ese momento, ‘Creo que esta es la manera de hacerlo. Puedo ganar dinero de verdad mientras estos fanáticos me abuchean por $150,000.'»

«Recibo una llamada de Vince [Vince McMahon], ‘¿Cómo está tu rodilla?’ (The Rock estaba lesionado) ‘Se está recuperando.’ No le cuento sobre esta idea ni que he estado hablando con Shamrock y Kerr. Él dice, ‘Quiero intentar traerte de vuelta esta vez. Quiero convertirte en un villano y tenemos una facción llamada Nation of Domination, quiero que te unas a ellos y veremos cómo funciona’. Dije, ‘Está bien’, pero todavía tenía esta idea de MMA en mi cabeza porque quería ganar dinero y ser yo mismo. Llego al estadio esa noche, fui con Vince y le dije, ‘Cuando salga, ¿puedo tener dos minutos en el micrófono?’ Él dijo, ‘No lo sé, es en vivo, todo nuestro tiempo está asignado.’ ‘Solo necesito dos minutos.’ ‘¿Por qué?’ ‘Solo quiero ser real y decirle a los fanáticos cómo me siento y que necesitaba recalibrar las cosas’. Él dijo, ‘Está bien, un minuto, lo tienes.'»

pic.twitter.com/PChjv9fC07. On this day in 1997, The Rock cut his very first big promo after turning heel and joining The Nation of Domination ! — Chris The Wrestling Informer 🇧🇪 (@Thewrestlingin1) August 11, 2023

«Eso fue lo más liberador para mí en mi carrera. ¿Sabes cómo tienes estos momentos definitorios? En ese pequeño momento, estaba abriendo todo esto. Ahora pueden abuchearme, vean cómo respondo. Al diablo con sonreír, sonreiré cuando quiera sonreír. Observen cómo respondo, observen mis palabras y acciones. Los fanáticos sintieron algo esa noche y en un mes, me convertí en el villano más popular de la WWE.»

Cuando Joe Rogan le preguntó si tenía algunas experiencia peleando, The Rock contestó: «Un poco. Muy poco. Mi padre [Rocky Johnson] fue un gran boxeador amateur. Hizo sparring con Foreman [George Foreman] algunas veces. Lo hizo con Ali [Muhammad Ali], eso fue más un espectáculo. Gran amateur, Guantes de Oro en Canadá, era un tipo duro. Me enseñó a golpear desde joven, sacos pesados y sacos de velocidad. Sentí que siempre fui muy maleable en lo que hacía, ya sea fútbol o lucha. Sentí que, ‘Si hay una oportunidad en esto, puedo ir a PRIDE y ganar dinero.’ Tenía esta idea de PRIDE porque parecía que esos tipos estaban haciendo dinero, organizando grandes espectáculos, con 20 o 30,000 personas en esos eventos y se veían increíbles. Cuando hablabas con los tipos y estaban metidos en eso y decían, ‘Puedes hacerlo.’ Shamrock fue muy inteligente, lo aprecié. Él decía, ‘Quizás quieras quedarte con esto primero. Hay una oportunidad real aquí. Quédate con esto'».