AEW tiene la habilidad de resucitar las carreras de viejas leyendas. Bien lo sabe Nigel McGuinness, en cuyo primer combate bajo los focos de la casa Élite pudo coincidir con quien podría ser su rival en Forbidden Door 2025, como supimos anoche durante Collision.

En All In 2024, McGuinness intentó sin éxito obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW dentro de un combate Casino Gauntlet, donde uno de los contendientes era Zack Sabre Jr., quien tampoco pudo salir triunfante (Christian Cage acabaría venciendo).

Hoy, ZSJ es el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, y pondrá su oro sobre la mesa en Forbidden Door 2025 ante el ganador de una lucha a cuatro bandas entre Hechicero, Lee Moriarty, Daniel Garcia… y McGuinness, programada para el próximo episodio de Collision.

Considerando que Forbidden Door 2025 se celebra en Inglaterra y tanto McGuinness como ZSJ nacieron allí, parece probable un enfrentamiento entre pasado y presente de la lucha británica a modo de «fan service»; si bien «The Frontman» guarda rivalidad con Hechicero, sobre el que recientemente confesó querer saldar cuentas en cuarto duelo.

La última implicación competitiva de McGuinness se dio en Double or Nothing 2025, cayendo, junto a Daniel Garcia, ante FTR. Por su parte, ZSJ es parte en estos días del Bloque B del G1 Climax, que lidera con 12 puntos.

► Cartel de Forbidden Door 2025

Desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra), el próximo día 24, tendrá lugar Forbidden Door 2025, cuyo menú es por ahora el siguiente.