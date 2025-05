De dos protagonistas en las primeras entregas (AEW y NJPW), hemos pasado a, recordando Wrestle Dynasty, cinco potenciales implicados en Forbidden Door 2025 (AEW, NJPW, CMLL, ROH y Stardom). O seis, porque parece que Will Ospreay intenta que RevPro tenga cabida, según reveló bajo reciente entrevista.

«De veras espero que podamos tener ahí a RevPro, porque fue parte muy importante en mi educación luchística y en mi viaje por la lucha libre. Me gustaría de veras que el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro se defendiera en ese show».

► UK, la vieja confiable

Y el deseo de Will Ospreay no resulta gratuito. Como saben, Forbidden Door 2025 tendrá sabor británico, pues se celebrará desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra). Un mercado seguro para AEW por tercer año consecutivo, según publica Dave Meltzer esta semana vía Wrestling Observer Newsletter.

«Forbidden Door, el 24 de agosto en Londres en la O2 Arena, llegó al millón de dólares de recaudación en la preventa. Seguramente acabe siendo la tercera mayor taquilla en la historia de AEW, por detrás de los dos shows en el Wembley Stadium, a menos que All In: Texas empiece a mover más boletos».

Ayer salieron a la venta de forma general los boletos para esta cita «crossover», y aún restan casi cuatro meses hasta su celebración. All In 2023 generó una taquilla de nueve millones de dólares y All In 2024 una de seis, lógicamente, por la envergadura del recinto. Pero considerando el elevado precio de los boletos de Forbidden Door 2025 y las reportadas expectativas, parece seguro que sólo aquellas veladas en Wembley quedarán por encima en cuanto a recaudación.

UK, una vez más, demuestra ser el mejor mercado para AEW, y en general, para la lucha libre.