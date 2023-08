Nigel McGuinness explica por qué se retiró de la lucha libre

Nigel McGuinness es actualmente uno de los comentaristas de Collision, el show televisivo de dos horas de todos los sábados. Es compañero de mesa de dos grandes nombres, como lo son Kevin Kelly y el Miembro del Salón de la Fama WWE, Jim Ross.

Sin embargo, antes de que ser anunciado como comentarista, muchos creían que McGuinness había firmado en abril de este año con AEW, porque iba a volver al ring, pues si bien McGuinness no luchaba desde 2011, había declarado tras ser despedido de WWE, en donde también fue utilizado como hombre del micrófono, que no estaba retirado.

► Así fue el paso de Nigel McGuinness, del ring a los comentarios

McGuinness fue entrevistado recientemente en el podcast AEW Unrestricted, y allí habló acerca de qué lo motivó a retirarse y hacer su transición de manera completa a ser comentarista de AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Ahora, nadie me contrataría como luchador, para ser completamente honesto contigo. Tuve una buena etapa en Ring of Honor. Fui campeón mundial allí durante mucho tiempo. Tuve muchas luchas grandiosas.

«Logré elevar a Bryan Danielson tanto como pude… Así que quedé bastante maltrecho al final de mi tiempo en Ring of Honor. Sabía que tenía que buscar otro lugar.

«Recuerdo estar en una habitación de hotel con CM Punk en 2005. Ambos estábamos siendo evaluados en ese momento por WWE. Él fue contratado y tuvo el éxito que tuvo, y recuerdo que me dijo: ‘Llegará un momento en el que simplemente será hora de partir’.

«Y en 2005 fue su momento. En 2008 fue mi momento. Sentía que había hecho todo lo posible allí, así que tuve la oportunidad de ir a Nueva York. Pasé por el mismo examen físico que Bryan Danielson.

«Fui honesto sobre uno de mis bíceps, que estaba parcialmente desgarrado y entregué mis resonancias magnéticas al médico. Pero el doctor de WWE no me autorizó a entrar al ring.

«Envié las resonancias magnéticas y él dijo: ‘No puedo darte el alta médica para que luches’. Tenía uno de los mejores cirujanos en el área de Tampa Bay que había revisado las resonancias antes y dijo: ‘Estás listo para continuar y luchar, no necesitas cirugía’.

«Así que era su doctor contra el mío, y debido a eso, perdí la oportunidad de trabajar para ellos en 2008. Pero, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, en lugar de eso, firmé con TNA y nació Desmond Wolfe.

«Gracias a Dios por eso, porque condujo a una serie de luchas con Kurt Angle, que definitivamente consideraría como los momentos culminantes de mi carrera en el ring.

«Después de eso, un cambio de guardia y luego un diagnóstico de Hepatitis B, y quedando en casa durante un año sin recibir pago, luego siendo despedido dos semanas antes de que finalmente me dieran el alta por la Hepatitis B. Entonces me quedé allí pensando: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’

«WWE no mostró interés, TNA… Definitivamente no iba a regresar allí. Ring of Honor, afortunadamente, fue lo suficientemente amable como para darme la oportunidad.

«Como dije, no quería volver a luchar en ese estilo de Ring of Honor. No creía que pudiera hacerlo más. Sentía que había chicos más jóvenes que merecían esas oportunidades, así que Delirious y Ring of Honor fueron lo suficientemente amables como para llevar de regreso como comentarista.

«No sabía en lo que me estaba metiendo, pero debo dar crédito a Kevin Kelly y Jim Cornette por guiarme. Tomó seis meses a un año para que encontrara mi voz en la mesa de comentarios y fue como ser un luchador tratando de encontrar su lugar en el ring»