Nick Khan: “La relación con Arabia Saudí seguirá”

WWE acaba de anunciar que alcanzaron un acuerdo para la venta de la compañía de lucha libre profesional a Endeavor con la intención de crear una nueva que fusionará la misma con UFC. Cómo va a funcionar todo es una gran incógnita que poco a poco iremos respondiendo. Aún es demasiado pronto pues la confirmación oficial se dio el domingo. En Súper Luchas estaremos contando todo lo que vayamos sabiendo. Ahora nos enfocamos en si este trato ha afectado de alguna manera a la relación del imperio McMahon con Arabia Saudí.

> La relación WWE-Arabia Saudí, intacta

Recordemos que hubo bastante revuelo unos meses atrás, cuando se dio a conocer que el proceso de venta de la WWE estaba realmente en marcha y se informó de que iba a venderse al país saudí. Eso finalmente no va a suceder y no es una pregunta sin fundamento si la relación entre las dos partes se ha visto dañada. Y la respuesta es que no. Durante una reciente entrevista con Axios, Nick Khan explica que la relación va a continuar adelante y que se mantiene intacta a pesar del acuerdo con Endeavor.

“Nuestra relación con The Kingdom es una excelente asociación por la que estamos agradecidos, y ya sabes, nada en términos de terceras partes va a afectar a eso. Creemos que hemos entregado el producto de la manera que el Reino quería que se entregara. Tenemos un acuerdo de varios años con ellos. Estamos emocionados de hacer un evento: volveremos allí el 27 de mayo para un gran evento premium en vivo”.

¿Qué te parecen las palabras de Nick Khan?