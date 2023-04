Santos tras derrota: “Todavía estamos en el juego”

Thiago Santos no se desanimará después de perder su debut en la PFL. Santos (22-12) perdió por decisión unánime ante el ganador de la temporada de peso semicompleto de 2022, Rob Wilkinson, en el evento coestelar de la PFL 1 de 2023 del sábado pasado, que tuvo lugar en The Theatre at Virgin Hotels en Las Vegas.

El ex retador al título de UFC ahora ha perdido seis de sus últimas siete peleas. Su única victoria en ese tramo fue sobre Johnny Walker en octubre de 2021. Pero a pesar de su mala racha, “Marreta” promete volver más fuerte .

At the end of the day, we have two options, give up or continue. And how can I give up on a blessing that God grants me, even with all my difficulties and limitations I'm still here, doing and living what I love. Say what you want to say but we're still in the game. pic.twitter.com/b5cYnoPslu

— Thiago “Marreta” Santos (@TMarretaMMA) April 3, 2023