Roman Reigns: “Queda mucho por hacer”

Cuando parecía que el final de The Bloodline dominando la WWE estaba por llegar, Roman Reigns sigue siendo el Campeón Universal Indiscutible WWE. The Usos no los Campeones Indiscutibles de Parejas, pero veamos cuál es el siguiente capítulo de esta historia. Pero continuando con la historia de la facción, el Jefe Tribal cree que tan solo es el comienzo. Eso mismo dijo en la conferencia de prensa después de WrestleMania 39. Puede resultar sorprendente también porque se está hablando de su posible futuro en Hollywood.

> The Bloodline solo está empezando

“(A Paul Heyman), ¿qué dijiste hoy temprano? ¿Estamos en la tercera entrada? Si esto es béisbol, apenas estamos en la tercera entrada. Queda mucho por hacer. Lo dijimos durante mucho tiempo, solo estamos rascando la superficie. Les dije a todos, tenía que ser un mes después de que volviéramos en 2020 después de SummerSlam, vamos a cambiar todo el juego.

“No vamos a hacer lo mismo, no vamos a hacerlo como TikTok y YouTube Shorts, vamos a expandirlo y aumentar su capacidad de atención. Tendrán que prestar atención durante más de 20 segundos porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí haciendo filet mignon. Esto no es McDonald’s o Burger King. No es comida rápida. Te estamos dando cosas buenas. Lo decía en serio y cumplí mi palabra”.

Para quienes no sepan de béisbol, los partidos tienen nueve entradas, teniendo cada equipo un turno al bate, si no debe haber más debido a un empate. La tercera realmente es temprana, todavía queda mucho por jugarse, como señala Roman Reigns.

¿Qué opinas de las palabras de Roman Reigns?