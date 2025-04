Nick Khan da por hecho que varios luchadores de AEW firmarán con WWE

Desde su contratación en 2020, se diría que el trabajo más solícito de Nick Khan, primero como presidente de ventas de WWE, luego como director de operaciones (COO) y ahora como presidente de la compañía, es el de periódicamente intentar tumbar la imagen de AEW. Y en concreto, la de Tony Khan.

A inicios de 2023, bajo entrevista con Ariel Helwani, consciente de la falta de rentabilidad todavía de su competencia, Nick Khan quiso lanzar este directo contra el mentón de su homólogo en AEW.

Y ahora, cuando estamos en una época marcada por una guerra de ofertas que acaba por consolidar un preocupante duopolio en la industria luchística, Nick Khan nos deja ciertas declaraciones no menos sustanciosas ante los micrófonos de ‘The Bill Simmons Podcast’.

Seguidamente, preguntado acerca de la política de contrataciones de AEW, por la que algunos talentos, dada la cantidad de nombres bajo contrato, quedan en barbecho, Khan se desmarca y dispara a la escuadra.

«Eso es algo que no haremos. No firmaremos a gente para sentarla en el banquillo. Si otra empresa firma a gente y la sienta en el banquillo, nosotros no haremos eso».