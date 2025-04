Triple H y Nick Khan explican el rol de Chris Legentil en WWE

En 2024, el nombre de Chris Legentil como responsable del funcionamiento de WWE se hizo público. Entonces, en Súper Luchas publicamos los primeros detalles acerca de su papel en la compañía en un artículo titulado «Chris Legentil, la amenaza fantasma» y explicando, entre otras cosas, que la manipulación de la narrativa entre la misma y AEW en las redes sociales es una de las grandes obras de Legentil.

En 2025, el director creativo, Triple H, y el presidente, Nick Khan, detallan el rol de su compañero, quien se unió a la empresa en 2021 como vicepresidente sénior y jefe de comunicación y el año pasado fue nombrado vicepresidente ejecutivo y de relaciones con el talento, en Sports Business Journal:

«Chris es un excelente comunicador«, comienza diciendo HHH. «Sabe cómo manejar las cosas de manera que puede decirles a las personas lo que no quieren oír de forma diplomática, y también puede decirles con entusiasmo lo que sí quieren oír. Eso es lo que lo hace grande en ese nuevo rol. Es un tipo que les da respuestas. No es alguien que los bloquee o interfiera para que no tengan que hablar con Nick o conmigo. Él es la persona que consigue respuestas para ellos y es alguien en quien pueden confiar.»

Khan añade: «Nuestra filosofía en WWE es que si no hay trabajo que consideres por debajo de ti, entonces no hay trabajo que esté por encima de ti o fuera de tu alcance. El cielo es el límite para Chris.»

Legentil también comenta: «WWE trabaja 52 semanas al año. Siempre estamos juntos, y eso impacta el enfoque con los talentos. A veces tienes buenas noticias que entregar; otras veces las noticias no son tan buenas. Con cada interacción, queremos ser respetuosos y justos porque hay mucho que hacer cada semana y queremos que todos remen en la misma dirección. En mis cuatro años aquí, siempre me han impresionado nuestras Superstars. Son talentosos e incansables.»

“Tú eres la persona de relaciones públicas; entiendes cuáles son todos nuestros puntos de conversación, cuánto impacto económico traemos a estas ciudades. Solo ve y habla con ellos”, concluye Khan.