WWE ya no es la única gran promotora estadounidense para quienes decidan nadar en dinero. No lo es desde el nacimiento de AEW, cuyo presupuesto a la hora de tentar con suculentos contratos está al nivel del otrora Imperio McMahon, sobre todo tras su renovación de derechos audiovisuales el pasado otoño.

Así, dadas las similares capacidades económicas entre WWE y AEW, podemos saber quiénes todavía preservan la mentalidad de considerar el primer producto como la Meca luchística. Caso de Stephanie Vaquer, quien en entrevista con ‘Rock & Pop FM’ revela lo siguiente.

«WWE me llevó a un hotel en Toronto, porque tenían la idea de que apareciese en el show de NXT de ese día. Pero me llama AEW y me dice que me pagan más. Se lo digo a WWE, y me dicen, «no podemos pagarte esto, buena suerte en AEW». En ese momento lloré… y había hablado con mi padre. Ahí ya sabía que quería ir a WWE. No quería tomar una decisión basada en un sueño de niña, pero sabía que era lo mejor […]».