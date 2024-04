Nic Nemeth hace un homeaje a Kairi Sane

Durante el fin de semana, Nic Nemeth buscó el Campeonato de TNA donde enfrentó a Moose en el evento estelar. Durante el combate, Nemeth desplegó un codazo en la cuerda superior que recordó al estilo característico de la estrella de la WWE, Kairi Sane, famosa por su impresionante técnica.

Después del evento, Nemeth rindió homenaje a Sane en las redes sociales, reconociendo su destreza con el codazo:

A shout out to the best elbow in the game, @KAIRI_official 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ #tna #rebellion pic.twitter.com/HGcaHxugV1

— Nic Nemeth (@NicTNemeth) April 23, 2024