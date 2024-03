¿Cómo es vivir fuera de WWE? Nic Nemeth lo explica

Nic Nemeth habla de hablar con la gente tras bastidores, de entrar al vestidor, de demostrar su valía… Todo ello fuera de la WWE.

Hasta este 2024, durante 20 años, «The Wanted Man» llamó a su antigua empresa «casa«. Nunca había luchado en otro sitio.

Desde que fue despedido, lo ha hecho en TNA principalmente, pero también en NJPW, GCW y World Wrestling Council.

► ¿Cómo es vivir fuera de WWE?

Durante una reciente aparición en Going Postl explicaba cómo ha estado viviendo esta aventura. Por ejemplo, ¿con quién habla tras bastidores?

«Estoy simplemente mirando alrededor y pienso: ‘Bien, conozco a este tipo, ah, está ocupado. Conozco a Dana Brooke, ah, está ocupada’.»

Entendemos que se trató más bien de una situación de sus primeros días y que en la actualidad habla con todo el mundo.

Pero volvamos a la entrevista para hablar de la presión que se pone para dar lo mejor de sí en un mundo nuevo:

«Si mañana tengo un mal día, eso sería uno malo de tres intentos, y pensaré, ‘¡Dios mío, lo he perdido! No soy el tipo que decía ser’. Y solo el hecho de entrar en esos vestuarios resulta un poco intimidante.»

Y añade, hablando también de haberse dado cuenta de que va a estar bien allá donde vaya:

«Quizás eso me motive a ofrecer un mejor combate. No quiero que digan ‘Oh, en esa burbuja era bueno, pero ahora con todos los demás, no puede mantenerse’. Y he llegado a darme cuenta de que definitivamente puedo y estaré bien.»

¿Qué te parece la actual aventura de Nic Nemeth?

.@NicTNemeth will challenge @TheMooseNation for the TNA World Championship in a first-time-ever showdown at #Rebellion! Order on TNA+: https://t.co/0MkLuJylkA Get tickets and be there LIVE: https://t.co/LoHD9Rg8B1 pic.twitter.com/2qJsi0hbJD — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 19, 2024