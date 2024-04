El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el Heritage Bank Center, en Cincinnati, Ohio, (anteriormente llamado Riverfront Coliseum, The Crown, Firstar Center, US Bank Arena), coliseo con capacidad para 17,556 aficionados y casa de los Cincinnati Cyclones de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA PARA SER RETADOR: AJ Styles venció a LA Knight (*** 1/2) LUCHA FALTA DE CUATRO ESQUINAS: Akam y Rezar vencieron a Angelo Dawkins y Montez Ford vs. Pete Dune y Tyler Bate vs. Ángel Garza y Humberto Garza (*** 1/2) Santos Escobar venció a Carlito (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Bayley venció por descalificación a Naomi (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

La edición 2024 del Draft de WWE comienza este viernes, cuando se lleven a cabo las primeras cuatro rondas de selección. En cada una de dichas rondas, los gerentes generales de cada marca (Adam Pearce de Raw y Nick Aldis de SmackDown) harán dos selecciones hasta sumar un total de 16. ¿Cómo quedarán conformados los elencos? Con NXT elegible, ¿qué competidores de la marca dorada se unirán al elenco principal?

Las reglas del Draft indican que los campeones de cada marca no serán elegibles. Como resultado, Damian Priest, Becky Lynch, Awesome Truth y Sami Zayn permanecerán en Raw, mientras que Cody Rhodes, Bayley, A-Town Down Under y Logan Paul permanecerán en SmackDown.

La única excepción es para las Campeonas de Parejas WWE, Asuka y Kairi Sane, pues ellas sí podrán ser seleccionadas en el Draft debido a que son condición de campeonas les permite estar en ambas marcas.

Las Superestrellas que serán elegibles para este viernes son:

AJ Styles.

Alba Fyre e Isla Dawn.

Alpha Academy (Chad Gable, Otis, Akira Tozawa y Maxxine Dupri).

Andrade.

Bianca Belair.

Bron Breakker.

Cedric Alexander y Ashante “Thee” Adonis.

Ivar.

Jey Uso.

LA Knight.

Liv Morgan.

Nia Jax.

Randy Orton.

Ricochet.

Seth Rollins.

Shayna Baszler.

Sheamus.

The Bloodline (Roman Reigns, Solo Sikoa, Tama Tonga y Paul Heyman).

The O.C. (Luke Gallows, Karl Anderson y Michin).

Zoey Stark.