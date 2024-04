Nic Nemeth: «Quiero ser sinónimo de TNA»

Nic Nemeth va camino de luchar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de TNA -el 20 de abril luchará por él contra Moose en Rebellion– pero su visión para la compañía va más allá del título. En realidad, si gana el cinturón del mundo hará que su camino hacia su objetivo sea más sencillo, o más directo sería la palabra.

► Nic Nemeth quiere ser sinónimo de TNA

«En los últimos meses, he experimentado muchas cosas nuevas. He tenido la oportunidad de aparecer en diferentes empresas y enfrentarme en el ring a personas que nunca imaginé que sería posible, o a quienes solo conocía por grabaciones. Pero mi decisión de unirme a TNA y New Japan se basa completamente en lo que vi que tenían para ofrecer. Estudié su modelo de negocio, su plan estratégico a largo plazo, y me impresionaron sus metas tanto para la empresa como para el campeonato y la marca en general. Su enfoque me convenció de que este era el lugar donde quería estar, donde podía contribuir. Así que, más allá de simplemente participar en algunas luchas, tuve la oportunidad de tener un emocionante enfrentamiento con el ex campeón mundial de TNA, Steve Maclin, que resultó ser una experiencia increíble.

«Ahora, centrémonos en el actual campeón mundial, Moose. No voy a negar su habilidad en el ring solo porque interprete el papel de un villano. Ha demostrado su valía durante años, dominando la escena y llevando en alto el estandarte de TNA. Moose no solo tiene una presencia imponente, sino que también posee habilidades físicas y técnicas impresionantes. Sin embargo, podría carecer de la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos que se le presenten. Cuando hablo de experiencia, no me refiero a la edad o al tiempo en el negocio, sino a mi capacidad para tomar decisiones inteligentes en el ring. Mi carrera, sin conexiones familiares en la industria, sin haber pasado por el circuito independiente, y siendo físicamente diferente a muchos otros luchadores, es prueba de ello. Mi éxito se basa en mi habilidad para superar obstáculos y triunfar, incluso cuando las probabilidades están en mi contra.

«Mi objetivo ahora es compartir esa experiencia y conocimiento con los demás. No estoy aquí solo para dar consejos a los jóvenes aspirantes, sino para convertirme en el mejor, en el campeón mundial. Quiero ser el rostro de TNA, quiero que mi nombre esté ligado inseparablemente a esta marca. La energía que se siente en el vestuario es palpable; todos estamos ansiosos por el próximo evento de pago, todos queremos superarnos y demostrar de qué estamos hechos. Queremos que TNA sea el nombre en boca de todos, que se hable de la calidad de nuestro espectáculo, de nuestra lista de talentos, de los momentos épicos que estamos creando. Y estoy seguro de que todo ese talento brillará con fuerza el sábado en Rebellion», expresa Nic en WrestleZone.