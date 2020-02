De momento solo puede ocurrir en los videojuegos, pero si hablamos de un combate de parejas que todos los fanáticos querrían ver, o casi todos, entre parejas de diferentes empresas es The New Day contra The Young Bucks. Y todavía mejor si sumamos a Kenny Omega para que sea The Elite por parte de AEW. Por lo que parece, nunca pasará, pero ambos equipos han jugado con esa posibilidad en el pasado.

► New Day vs Young Bucks: cuando Vince los «confundió»

Por eso Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods debieron pensar en Nick y Matt Jackson cuando Vince McMahon los llamó «young bucks». Lo hizo para referirse a sus edades, los llamó «jóvenes ciervos». Esto mismo reveló el primero de ellos en el podcast que comparten, The New Day: Feel The Power. Ocurrió el año pasado camino a WrestleMania 35. No fue una larga conversación, pero el momento seguro que fue interesante.

«Nos estaba hablando de cómo debíamos sostener a Kofi sobre nuestros hombros y de cómo somos unos ‘young bucks’. Yo estaba pensando: ‘Ya he pasado los 30, no soy tan joven, pero gracias».

En realidad, tanto E como Woods sí que son «los jóvenes» del trío. Los dos tienen 33 años mientras que Kingston tiene 38 años. Obviamente el mandamás estaba pensando en las ahora estrellas de All Elite Wrestling, a quienes WWE les ofreció contratos en varias ocasiones. Su frase provocó muchas reacciones en redes sociales.

Respecto a una posible lucha de parejas o de tríos entre estos luchadores, tenemos que decir lo de siempre, que es improbable que ocurra.

Por lo que sabemos (El Nuevo Día renovó sus contratos no hace mucho) ninguno de ellos quiere abandonar su actual empresa. Por lo tanto, tendrán que seguir enfrentándose en los videojuegos.